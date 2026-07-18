"Ela trairia sua pátria?.. Scaloni revela as simpatias de sua esposa espanhola na final da Copa do Mundo"

A poucas horas do confronto decisivo entre Argentina e Espanha, amanhã à noite, domingo, no estádio de Nova Jersey, na final da Copa do Mundo, o técnico argentino Lionel Scaloni se vê em uma situação familiar delicada que pode transformar a alegria do segundo título em uma dor de cabeça familiar.

Scaloni revelou, em declarações à imprensa antes da partida, que sua esposa espanhola, Elisa Montero, e seus filhos, nascidos em Maiorca, estarão ao seu lado apesar de suas origens, enquanto a família de sua esposa vive um momento de confusão e divisão.

O técnico argentino disse: “Minha esposa e meus filhos estarão conosco, é claro. Embora minha esposa seja espanhola, ela sabe muito bem pelo que estou passando e o que estou enfrentando, e meus filhos sabem disso ainda melhor”, referindo-se ao apoio familiar de que desfruta em sua jornada rumo a uma conquista histórica que pode lhe render o segundo título da Copa do Mundo.

Scaloni conheceu sua esposa em 2008, em Maiorca, e mais tarde eles tiveram seus dois filhos, Ian e Noé, em 2012 e 2016, respectivamente, na mesma ilha espanhola, o que faz com que ambos tenham a nacionalidade espanhola.

Apesar de sua nacionalidade, as crianças foram vistas durante as comemorações da Copa do Mundo de 2022 no Catar e da Copa América de 2024 nos Estados Unidos vestindo a camisa azul e branca da Argentina e tirando fotos com os jogadores vencedores das duas competições, em uma cena que reflete sua lealdade à trajetória do pai.

Scaloni acrescentou, em tom compreensivo: “Há também uma família em Maiorca que certamente está confusa. É uma situação difícil para eles, e eu entendo isso. Mas, de qualquer forma, eles ficarão felizes”, referindo-se aos parentes de sua esposa que torcem para que a seleção de seu país conquiste o segundo título mundial.

Scaloni busca alcançar um feito histórico no futebol argentino, levando o “Tango” ao segundo título consecutivo — um feito raro que só foi alcançado por poucas seleções ao longo da história da Copa do Mundo. No entanto, essa glória futebolística pode vir à custa de um descanso familiar temporário na casa de seus sogros, em Maiorca.