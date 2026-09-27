"Ela será a melhor do mundo": jogadora marroquina destrona Yamal e Fati do trono do Barcelona

A marroquina Maïssa Baha, de 15 anos, entrou para a história do Barcelona ao se tornar a jogadora mais jovem a marcar um gol na história do clube, superando nomes de destaque como Lamine Yamal, Vicky López, Ansu Fati e Bojan, após balançar as redes do Logroño United.

A polonesa Ewa Pajor, jogadora do Barcelona e uma das candidatas a vencer a Bola de Ouro, disse durante uma coletiva de imprensa antes do início da caminhada do time na Liga dos Campeões da Europa que enxerga em Baha um potencial excepcional, admitindo o quanto ficou impressionada quando a viu pela primeira vez, e ressaltando que ela é capaz de se tornar a melhor camisa 9 do mundo, apesar da pouca idade e da necessidade de mais trabalho e evolução.

A admiração de Pajor pelo talento de Baha não foi uma exceção, já que a jovem jogadora chamou a atenção de Jordi Ventura, coordenador do programa de futebol de base do Barcelona, quando a viu durante sua participação em um torneio com a seleção, levando o clube a decidir que era necessário empenhar o máximo de seus esforços para contratá-la.

Baha reúne um conjunto de qualidades que reforçam sua posição como um dos talentos promissores do Barcelona, com destaque para sua altura de 174 centímetros, além da força, da velocidade e do faro de gol, elementos que surgiram cedo e lançaram as bases de uma carreira profissional promissora.

Após marcar seu gol histórico, Baha expressou sua alegria por treinar ao lado das estrelas do Barcelona, afirmando: "É uma grande honra treinar com as melhores jogadoras do mundo e aprender com elas. Estou muito feliz e orgulhosa de fazer parte do time titular e de marcar meu primeiro gol".

A jovem jogadora agradeceu aos funcionários do clube e às suas companheiras das equipes de base e do time principal, além de sua família e de seu irmão, destacando o papel deles em apoiá-la ao longo de sua trajetória até chegar a este momento histórico.