El Turco 'mistura' conceitos de Sampaoli e Cuca em início de trabalho no Atlético-MG

Antonio Mohamed iniciou a pré-temporada à frente do Atlético-MG em 17 de janeiro. Em pouco mais de uma semana à frente do clube, fez testes na forma de jogar e mudou conceitos utilizados por seu antecessor, Cuca, resgatando até algumas ideias de Jorge Sampaoli.

A GOAL apurou que, nos primeiros dias de trabalho, El Turco misturou conceitos dos dois últimos comandantes do Galo. De seu compatriota, o técnico argentino aproveitou ideias de posse de bola, aproximação de setores, triangulação e marcação com bloco alto — com pressão na saída de bola adversária.

Ele ainda utilizou alguns conceitos de Cuca na forma de atuar, como a marcação com bloco intermediário, com a equipe mais recuada e fazendo a pressão a partir do meio de campo, a transição e a pressão ao portador da bola, colocando dois ou mais atletas contra o jogador adversário que detém a posse no momento.

Além do desenvolvimento dentro das quatro linhas, Antonio Mohamed se destaca pelo bom controle de vestiário. Nos primeiros dias, o técnico replicou conceitos utilizados por Cuca nos bastidores da Cidade do Galo e se aproximou do plantel que terá à disposição, sobretudo dos atletas mais experientes.

Mohamed chegou ao Atlético-MG com o aval do presidente Sérgio Coelho e dos mecenas Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin. O diretor de futebol Rodrigo Caetano também foi preponderante para a escolha do argentino como comandante do clube.

O contrato de Antonio Mohamed é até o fim desta temporada, com a opção de renovação até dezembro de 2023. O argentino dividiu a disputa com o português Luís Castro.

A estreia do Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro será nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), diante do Villa Nova. O jogo é válido pela primeira rodada da competição regional.