El Turco aprova elenco do Atlético-MG e não pede reforços à diretoria

Antonio Mohamed, El Turco, teve os primeiros contatos com o elenco do Atlético-MG na pré-temporada. O argentino se encontrou com o grupo na Cidade do Galo para as atividades iniciais — já houve dois treinamentos. Antes mesmo de se reunir com o grupo, ele já havia avalizado o plantel que tem em mãos para 2022. O estrangeiro nem sequer solicitou reforços à cúpula, conforme apurado pela GOAL.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente Sérgio Coelho têm mantido conversas diárias com o comandante sobre o elenco e escutaram elogios ao time montado ainda na temporada anterior. O estrangeiro aprova o grupo que tem em mãos e nem sequer apontou carências na equipe.

A sua avaliação do elenco ocorreu por meio de vídeos e conversas com a comissão técnica permanente. O comandante também já esteve à frente de duas atividades do elenco atleticano.

Em que pese não solicitar novos nomes para 2022, El Turco Mohamed aprova a contratação de Edenílson, volante do Internacional que interessa ao Galo no mercado da bola. Os mineiros ainda não apresentaram nova proposta para tirá-lo do Beira-Rio nesta janela de transferências.

Os nomes contratados em 2022 também foram avalizados pela nova comissão técnica. O argentino aprovou as chegadas do zagueiro Diego Godín e dos atacantes Fábio Gomes e Ademir. O trio já havia acertado com o clube antes mesmo da busca pelo comandante.

A única saída ocorrida após o acordo com o treinador foi a de Diego Costa. O centroavante teve a rescisão confirmada em 16 de janeiro, três dias após o anúncio do técnico. Ele não se queixou da quebra contratual com o centroavante de 33 anos e disse internamente que aposta em Fábio Gomes para a posição.

O Atlético-MG se prepara para estrear na temporada em 26 de janeiro. O atual campeão estadual faz o seu primeiro jogo do Mineiro no estádio Castor Cifuentes, às 19h (de Brasília), diante do Villa Nova.