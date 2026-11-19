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Stephan El Shaarawy fala sobre o passado, o presente e o futuro.

O atacante do Genoa, ex-Roma e Milan, declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "O menino Stephan, que queria chegar à Série A e à seleção italiana, pode se orgulhar do que fez. Talvez o artilheiro de 20 anos no Milan esperasse um pouco mais. Mas isso vale para qualquer um: estou satisfeito com minha carreira, com o que deixei e transmiti a quem gostava de mim".

"Meu segundo ano no Milan foi o mais produtivo e o melhor da minha carreira. Nos anos seguintes, tive duas lesões que me deixaram fora por muito tempo. Não foram períodos fáceis, eu não jogava e estava frustrado. Tudo aconteceu muito rápido, foi um ano muito intenso dentro e fora de campo: os primeiros contratos com patrocinadores, as primeiras publicidades, as primeiras capas. Você se vê em um mundo muito maior do que você, que certamente não é fácil de administrar. Foi preciso equilíbrio para lidar com os bons e os maus momentos. Tive muito apoio da minha família, que me ajudou a me reerguer, mas também havia chegado a hora de mudar. Então fui viver outra experiência no Monaco".

"Depois, felizmente, veio a Roma: uma mudança radical, um renascimento com um gol de calcanhar no ar diante da Curva Sud na estreia. A passagem pela China, no Shanghai Shenhua? Não posso negar que o aspecto financeiro teve um peso importante na escolha. A experiência não foi ruim, mas foi muito difícil: a Covid eclodiu, o campeonato ficou paralisado por 7 meses e, por causa da quarentena, eu não podia voltar a Xangai. Então decidi encerrar o vínculo e voltar à Roma. Tudo perfeito, exceto aquela final da Europa League, que teria mudado a história do clube. Alguém não nos deixou vencê-la".

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A referência é à arbitragem do inglês Anthony Taylor na final vencida pelo Sevilla nos pênaltis, em 31 de maio de 2023, em Budapeste.

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"Cresci aqui no Genoa, e voltar foi uma emoção realmente especial. Uma sensação diferente: voltei para casa. Mas preciso fazer um gol diante da Curva Nord. Seria a maneira perfeita de fechar o ciclo".

"Daniele De Rossi teve um peso importante. Eu havia recebido uma proposta milionária da Arábia Saudita, mas precisava me sentir vivo ainda. Reencontrei-o como o havia deixado na Roma: uma pessoa de personalidade forte, um líder. Sempre o vi assim no vestiário. Sabe motivar, empolgar e o que dizer ao time, sempre da maneira certa e na hora certa. Uma grande pessoa e um treinador preparado".

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"Foi bom reencontrar o filho de Robinho aqui em Gênova. Junior me mostrou as fotos que eu tirava com o pai dele e as brincadeiras em Milanello. Passar de uma geração para outra causa uma sensação diferente, não me faz sentir tão jovem".