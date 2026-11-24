Compartilhar Siga GOAL no Google

A demissão de Hussein Ammouta do comando do Al Ahly não foi apenas uma reação à derrota para o Pyramids. Ela revelou uma crise mais profunda, ligada à forma como o treinador marroquino foi escolhido desde o início, em meio a reservas dentro da diretoria do clube quanto à sua contratação e a um acordo anterior com um técnico estrangeiro que esteve perto de assumir o time antes de a rota mudar nos últimos instantes.

Publicidade

O jornalista Ahmed Shobeir fez revelações surpreendentes sobre os bastidores da contratação de Ammouta, expondo a posição de alguns dirigentes do Al Ahly em relação à sua escolha e o nome com o qual o clube já havia se acertado antes de o treinador marroquino entrar em cena. As declarações coincidem com a preparação da diretoria para anunciar o novo técnico após a decisão de encerrar o trabalho dele.

Ahmed Shobeir afirmou que o Al Ahly decidiu demitir Hussein Ammouta após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, no confronto entre as duas equipes pela nona rodada do Campeonato Egípcio, e destacou que a decisão já estava preparada de antemão caso o time tropeçasse.

Em entrevista a uma rádio nesta terça-feira, Shobeir disse que a saída do treinador marroquino estava definida antes da partida e explicou que a derrota para o Pyramids bastou para colocar a decisão em prática e encerrar o trabalho da comissão técnica.

Ele acrescentou que a diretoria do Al Ahly busca salvar o que ainda for possível na temporada atual, mas que, ao mesmo tempo, não deve se precipitar na escolha do novo técnico. Para Shobeir, construir um time forte sobre bases sólidas pode ser mais importante do que tentar salvar uma única temporada sem resolver os problemas pela raiz.

Publicidade Publicidade

O Al Ahly havia anunciado, em comunicado oficial divulgado nas primeiras horas da manhã de terça-feira, seu agradecimento a Hussein Ammouta e à sua comissão técnica, após o fim do trabalho deles com o time principal de futebol.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ASK CAF Confederations Cup 11:00 AHL

O clube explicou que a decisão foi tomada com base na avaliação apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e por Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho diretor, ambos responsáveis por supervisionar o departamento de futebol. A dupla ficará encarregada de apresentar as alternativas candidatas ao cargo nas próximas horas.

Shobeir revela o técnico com quem o Al Ahly havia fechado antes de Ammouta

A maior surpresa nas declarações de Shobeir, porém, foram os detalhes sobre a escolha de Ammouta. Segundo ele, Mahmoud El Khatib, presidente do Al Ahly, não se mostrou entusiasmado desde o início com a ideia de contratar o treinador marroquino, e Yassin Mansour também não estava convencido dessa opção.

Publicidade

Ele explicou que o comitê reunido sob a presidência de Yassin Mansour, com a participação de Sayed Abdel Hafiz e Wael Gomaa, havia decidido contratar um técnico estrangeiro, depois de colocar três nomes na mesa, entre eles um treinador português que Shobeir classificou como muito bom.

Shobeir apontou que o Al Ahly chegou, de fato, a um acordo com um desses treinadores e se preparava para concluir a contratação, até que o nome de Hussein Ammouta surgiu e o rumo das negociações mudou de forma repentina.

Publicidade

Ele acrescentou que Essam Serag, diretor de marketing do Al Ahly, já havia falado em um programa sobre o acordo com um técnico antes da mudança de escolha, e explicou que foi Khaled Mortagy quem sugeriu o nome de Ammouta, o que deu início à reavaliação de quem seria o novo treinador.

Segundo Shobeir, os dirigentes questionaram a possibilidade de contratar o treinador marroquino, até que a decisão final foi escolhê-lo para comandar o Al Ahly, apesar do acordo anterior com outro técnico.

Publicidade

Uma mudança repentina que bagunçou os planos do Al Ahly

Shobeir criticou a forma como a questão do técnico foi resolvida e avaliou que mudar a escolha depois de chegar a um acordo com outro treinador revela certo grau de confusão na condução das negociações.

Ele disse que as conversas já estavam em estágio avançado, com o treinador definido e contatado para concluir a contratação, até que o cenário mudou por completo e Ammouta passou a ser a escolha final.

Publicidade

Na classificação do campeonato, o Al Ahly estacionou nos 20 pontos, em terceiro lugar, após a derrota para o Pyramids, que chegou a 27 pontos na liderança. Já o Zamalek subiu para a segunda posição, com 22 pontos, depois de vencer o El Gouna por 2 a 1.

Com isso, o Al Ahly se prepara para escolher o décimo técnico durante a gestão de Mahmoud El Khatib, iniciada em novembro de 2017. Antes, comandaram o time Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup e Hussein Ammouta, sem contar os treinadores interinos.