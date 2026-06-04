El Karouani deixa o FC Utrecht após uma excelente temporada: este é o seu novo clube

Souffian El Karouani disputou sua última partida pelo FC Utrecht. O lateral-esquerdo (25) dará continuidade à sua carreira no Al Qadsiah FC, da Primeira Divisão da Arábia Saudita, onde assinou contrato até meados de 2029. El Karouani deixa a Vriendenloterij Eredivisie como jogador sem vínculo, já que seu contrato em Utrecht expira em 30 de junho.

El Karouani vestirá a camisa número 16 em seu novo clube. Ele jogará sob o comando do técnico Brendan Rodgers, que já treinou o Liverpool, o Celtic e o Leicester City.

O FC Utrecht ainda precisa confirmar oficialmente a saída do lateral-esquerdo canhoto. Os rumores sobre uma saída de El Karouani no verão já circulavam há algum tempo e agora parece que uma transferência lucrativa está sendo concretizada.

El Karouani já havia revelado em maio que havia assinado contrato com outro clube. Em uma mensagem em vídeo, ele se dirige ao clube e aos torcedores que conquistou seu coração e que agora deixa para trás.

“Quero agradecer muito a vocês. Passei momentos maravilhosos aqui. Vocês podem ter certeza: sem vocês, não conseguiríamos fazer isso. Pois vocês nos incentivam de alguma forma”, disse o agradecido El Karouani. “Vocês certamente vão me ver de volta, seja em que função for. Espero que ainda como jogador de futebol.”

El Karouani deixa o FC Utrecht após 119 partidas. Na última temporada, o lateral-esquerdo esteve em excelente forma, o que resultou na bela marca de dezoito assistências.

O lateral-esquerdo de vocação ofensiva secretamente esperava uma vaga na seleção definitiva do Marrocos para a Copa do Mundo. Recentemente, porém, ficou claro que El Karouani pode esquecer a fase final nos Estados Unidos, Canadá e México.