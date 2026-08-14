Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, deixou de fora seu astro argentino Julián Álvarez da lista de convocados para o amistoso contra o Olympique de Marselha, da França, neste sábado, adiando assim sua estreia com os "Rojiblancos" na nova temporada, em meio a um clima de incerteza que cerca seu futuro e seu desejo de se transferir para o Barcelona.

Segundo o jornal catalão "Sport", a exclusão de Álvarez era esperada, já que ele fez apenas 5 dias de treinamentos físicos com a equipe durante a pré-temporada. No entanto, sua situação não está ligada apenas ao aspecto físico, depois de ter informado ao técnico Diego Simeone, durante uma reunião entre os dois na última quarta-feira, que não se sente suficientemente motivado para continuar no Atlético.

Álvarez insiste na saída e pede reunião urgente

De acordo com o relatório, Álvarez deseja se transferir para o Barcelona, enquanto o jogador e seu entorno pediram uma reunião urgente com Miguel Ángel Gil Marín, o diretor-executivo do Atlético de Madrid, para discutir seu futuro.

Gil Marín não esteve na capital espanhola nos últimos dias por estar de férias, o que levou ao adiamento da reunião prevista, num momento em que crescem as especulações sobre a possibilidade de saída do atacante argentino.

Simeone quer manter seu astro

A lista do Atlético de Madrid incluiu praticamente todos os elementos da equipe, com exceção do lesionado Alexander Sørloth, além dos jogadores internacionais que se juntaram aos preparativos ao longo desta semana, sendo eles Álex Baena, Marcos Llorente e o goleiro Musso, além de Álvarez.

Era esperada a ausência do quarteto na viagem da equipe a Marselha, mas a lista da partida ganhou uma importância especial por causa da situação de Álvarez, que, segundo os dados, não deseja voltar a vestir a camisa do Atlético.

Simeone, por sua vez, insiste na permanência de seu atacante argentino, por considerá-lo um dos elementos mais importantes de seu projeto ofensivo, embora a decisão final do jogador possa ser mais complexa, especialmente diante do sofrimento mental que ele enfrenta com a situação atual.

Duelo contra o Málaga pode revelar sua posição final

As atenções se voltam agora para a próxima semana, quando o Atlético de Madrid começa sua caminhada no Campeonato Espanhol com um confronto contra o Málaga em casa, no dia 19 de agosto.

Teoricamente, espera-se que os jogadores internacionais entrem nos planos de Simeone para essa partida depois de terem tempo suficiente para se prepararem, o que torna a situação de Álvarez quanto à sua participação um ponto de grande expectativa.

Já a segunda partida do Atlético no campeonato também será em seu campo, diante do Villarreal, onde a reação da torcida em relação ao atacante argentino será um fator que pode influenciar os desdobramentos da crise.

A história de João Félix vai se repetir?

Os dirigentes do Atlético de Madrid também aguardam a postura da torcida da equipe em relação a Álvarez, já que uma recepção extremamente negativa ao jogador pode empurrar os acontecimentos para um cenário ainda mais complexo.

Essa situação relembra o que aconteceu anteriormente com o português João Félix, quando a torcida do Atlético adotou uma postura contra ele por causa de seu desejo de sair, antes de tudo terminar com sua saída do clube.