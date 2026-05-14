El Ahmadi chama a atenção: “Todo mundo fala do Kees Smit, mas este jogador é mais completo!”

Karim El Ahmadi considera Gjivai Zechiël um meio-campista mais completo do que Kees Smit, destaque do AZ. O ex-jogador do Feyenoord elogia, no programa “Voetbalpraat” da ESPN, o meio-campista de 21 anos, que está impressionando no FC Utrecht nesta temporada, por empréstimo do Feyenoord. Segundo El Ahmadi, Zechiël já provou estar pronto para atuar em um clube de ponta.

No programa, falou-se sobre o desenvolvimento de vários jovens meio-campistas holandeses. Nesse contexto, também surgiu o nome do tão elogiado Smit. “Todo mundo fala do Smit, e eu também acho que ele é um jogador incrível, claro. Mas o Zechiël realmente mostrou do que é capaz em jogos importantes. Quando se trata de ajudar na defesa ou de não deixar um adversário escapar pelas costas, acho que o Zechiël é mais completo”, disse o ex-meio-campista do Feyenoord.

Marciano Vink concorda em grande parte com El Ahmadi e se pergunta em voz alta onde está o futuro de Zechiël. “Estou realmente curioso para saber onde ele vai jogar na próxima temporada. Ele já teve duas passagens muito boas por empréstimo”, afirma Vink, referindo-se às passagens de Zechiël pelo Sparta Rotterdam e agora pelo FC Utrecht.

El Ahmadi acredita que Zechiël já demonstrou que tem lugar no mais alto nível. “O que ele tem mostrado agora no Utrecht, inclusive em partidas europeias e jogos importantes, prova que ele pode jogar em um clube de ponta”, opina ele. O analista destacou a concorrência no Feyenoord, onde Robin van Persie conta com muitos meio-campistas.

Segundo El Ahmadi, uma transferência para o PSV nem seria tão improvável assim. “No PSV, provavelmente alguns meio-campistas vão sair. Nesse caso, ele realmente poderia se encaixar lá”, afirmou. Vink observa, em seguida, que Zechiël teria que enfrentar a concorrência de jogadores como Paul Wanner, Guus Til e outros meio-campistas do elenco de Peter Bosz.

No entanto, uma nova oportunidade no Feyenoord parece ser a opção mais realista para Zechiël. El Ahmadi continua: “Ele não precisa ser titular logo de cara, mas já demonstrou que está bem próximo do nível de um clube de ponta.”

Um retorno ao Feyenoord seria ainda mais interessante devido ao desentendimento anterior entre Zechiël e Van Persie. Em dezembro, o meio-campista admitiu no podcast Buitenspel da NOS que, durante sua passagem pelas categorias de base do Feyenoord, havia se posicionado como um “contrariador” em relação ao atual técnico do time de Roterdã. Na época, Zechiël preferia integrar o time principal a jogar pelo Feyenoord Sub-19 na Youth League.

Entretanto, parece que as coisas se acalmaram bastante entre Zechiël e Van Persie, o que faz com que nada pareça impedir uma nova parceria.