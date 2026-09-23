Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Udinese Calcio v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Bart DHanis
Traduzido por

Ekkelenkamp ganha de repente um companheiro de equipe na Udinese que venceu a Liga dos Campeões quatro vezes

David Alaba vai dar sequência à carreira na Udinese, informou Fabrizio Romano na manhã desta quarta-feira. O zagueiro chegou a um acordo verbal com o clube italiano.

Alaba estava sem clube desde sua saída do Real Madrid no verão passado. O austríaco sofreu com muitas lesões nos últimos anos.

É surpreendente que Alaba não tenha assinado com um clube antes. O defensor ainda disputou uma boa Copa do Mundo com a Áustria no verão passado e está simplesmente em forma.

Nas últimas semanas, Alaba conversou com Inter Miami, Hamburgo, Union Berlin, Al-Sadd FC e o mexicano Club América. No fim, foi a Udinese quem levou a melhor.

Alaba vai jogar ao lado de Jurgen Ekkelenkamp na Udinese. O ex-jogador do Ajax está sob contrato com o clube italiano desde 2024.

Alaba é um dos jogadores mais vitoriosos do mundo. Ele foi campeão alemão dez vezes com o Bayern de Munique e campeão espanhol duas vezes com o Real Madrid.

Ele também ergueu a Copa da Alemanha seis vezes e conquistou a copa nacional uma vez com o Real Madrid. A Liga dos Campeões ele venceu quatro vezes: duas com o Bayern e duas com o Real Madrid.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google