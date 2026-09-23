Ekkelenkamp ganha de repente um companheiro de equipe na Udinese que venceu a Liga dos Campeões quatro vezes

David Alaba vai dar sequência à carreira na Udinese, informou Fabrizio Romano na manhã desta quarta-feira. O zagueiro chegou a um acordo verbal com o clube italiano.
Alaba estava sem clube desde sua saída do Real Madrid no verão passado. O austríaco sofreu com muitas lesões nos últimos anos.
É surpreendente que Alaba não tenha assinado com um clube antes. O defensor ainda disputou uma boa Copa do Mundo com a Áustria no verão passado e está simplesmente em forma.
Nas últimas semanas, Alaba conversou com Inter Miami, Hamburgo, Union Berlin, Al-Sadd FC e o mexicano Club América. No fim, foi a Udinese quem levou a melhor.
Alaba vai jogar ao lado de Jurgen Ekkelenkamp na Udinese. O ex-jogador do Ajax está sob contrato com o clube italiano desde 2024.
Alaba é um dos jogadores mais vitoriosos do mundo. Ele foi campeão alemão dez vezes com o Bayern de Munique e campeão espanhol duas vezes com o Real Madrid.
Ele também ergueu a Copa da Alemanha seis vezes e conquistou a copa nacional uma vez com o Real Madrid. A Liga dos Campeões ele venceu quatro vezes: duas com o Bayern e duas com o Real Madrid.