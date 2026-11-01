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Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e pela internet?

Eintracht Frankfurt x Hamburgo
Eintracht Frankfurt
Hamburgo
Bundesliga

Na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt enfrenta o Hamburgo. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

O jogo entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV começa em 01/11/2026, às 17h30.

Transmissão por streaming na Alemanha

DAZN

DAZN

Assista aqui

SPOX mostra neste artigo como assistir ao jogo hoje ao vivo na TV e por streaming.

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV pode ser visto ao vivo na DAZN. O serviço de streaming transmite ao vivo todas as partidas de domingo da Bundesliga, além da transmissão simultânea dos jogos de sábado.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Eintracht Frankfurt e Hamburger SV?

O Eintracht Frankfurt chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o HSV na Copa da Alemanha. Antes disso, o Eintracht havia perdido por 1 a 0 para o Borussia Dortmund fora de casa e vencido o 1. FC Köln por 1 a 0. A derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig foi o pior momento dessa sequência. Em cinco jogos, o Frankfurt marcou doze gols e sofreu oito.

O Hamburger SV também soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Frankfurt na Copa da Alemanha. Antes, o HSV havia perdido por 1 a 0 para o Paderborn na Bundesliga, mas tinha somado pontos com uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Stuttgart e um triunfo por 2 a 3 na casa do Hoffenheim. Nessas cinco partidas, o Hamburg marcou sete gols e sofreu sete.

SGE

SGE - Sequência

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

FCK
V2-0
TSG
V2-3
STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: horário de início

crest
Bundesliga - Rodada 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: escalações

Escalações de Eintracht Frankfurt x Hamburgo

4-2-3-1
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Formação
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
3-4-2-1
N. AtuboluN. AtuboluE. BaumE. BaumR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierK. KosugiK. KosugiR. DoanR. DoanR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesJ. TorunarighaJ. TorunarighaS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariA. GroenbaekA. GroenbaekA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaD. WolfeD. WolfeM. AdelineM. AdelineM. MuheimM. MuheimL. LemkeL. LemkeT. MoffiT. Moffi
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
4-2-3-1
Eintracht Frankfurt

Time titular

Hamburgo

Reservas

Técnico

  • A. Huetter
  • M. Polzin
Eintracht Frankfurt

Lesões e suspensões

Hamburgo

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: momento das equipes

SGE

SGE - Sequência

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

FCK
V2-0
TSG
V2-3
STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Eintracht FrankfurtEmpateHamburgo
3
1
1
Copa da Alemanha
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
FJ
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FJ
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
Union BerlinUnion BerlinFCU
8233718-119
V
E
E
V
D
15
ColôniaColôniaKOE
8224812-48
D
E
D
V
D
16
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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