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Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 06:00

O Eintracht Frankfurt recebe o Hamburger SV pela Bundesliga feminina. O duelo entre o terceiro colocado e o lanterna sugere uma grande diferença de forças no papel, mas, como se sabe, no futebol o que conta é o que acontece em campo.

O Frankfurt chega confiante para a partida. Na última rodada, a equipe venceu o RB Leipzig por 5 a 1 fora de casa, um resultado impressionante que evidencia a qualidade do elenco. Em terceiro lugar na tabela, o time está entre os primeiros colocados desde o início.

O Hamburger SV, por outro lado, está mergulhado na luta contra o rebaixamento. Em 12º lugar, o clube teve resultados variados recentemente: após a goleada por 6 a 1 sobre o Mainz 05, veio a derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen. Falta regularidade.

O momento das equipes favorece claramente as donas da casa. O Frankfurt venceu três dos últimos cinco jogos oficiais, enquanto o Hamburgo perdeu suas duas partidas mais recentes na liga.

Os confrontos diretos mais recentes também apontam para uma superioridade do Frankfurt. O HSV precisará surpreender para somar pontos neste encontro.

Confira aqui onde assistir ao jogo ao vivo e todas as outras informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Eintracht Frankfurt e Hamburger SV?

O Eintracht Frankfurt chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A atuação mais recente foi especialmente forte: a vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o RB Leipzig deixou um recado claro. Antes, a equipe venceu o VfB Stuttgart por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen. Apenas a derrota por 3 a 1 para o VfL Wolfsburg pesa contra uma campanha que, de resto, é sólida.

O Hamburger SV soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A vitória por 6 a 1 sobre o Mainz 05 foi o resultado mais expressivo desse período. No entanto, houve derrotas para o Bayer Leverkusen (2 a 0) e, antes, para o 1. FC Köln (3 a 1). O empate por 4 a 4 com o Union Berlin na liga mostra que o HSV pode ser perigoso no ataque, mas segue vulnerável na defesa.

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: escalações

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: momento das equipes

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: retrospecto dos confrontos diretos

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: classificação