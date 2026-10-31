O jogo entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV começa em 1º de novembro de 2026, às 17h30.
Streaming na Alemanha
SPOX mostra neste artigo como você pode assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming.
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?
O jogo da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV pode ser visto ao vivo na DAZN. O serviço de streaming transmite ao vivo todas as partidas de domingo da Bundesliga, além da transmissão simultânea dos jogos de sábado.
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Assuntos da semana: o que aconteceu com Eintracht Frankfurt e Hamburger SV?
O Eintracht Frankfurt chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o HSV na Copa da Alemanha. Antes disso, a equipe havia perdido por 0 a 1 para o Borussia Dortmund fora de casa e vencido o 1. FC Colônia por 1 a 0. A derrota por 0 a 6 para o RB Leipzig foi o pior momento dessa sequência. Nos cinco jogos, o Frankfurt marcou 12 gols e sofreu oito.
O Hamburger SV também soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 3 para o Frankfurt na Copa da Alemanha. Antes disso, o HSV perdeu por 0 a 1 para o Paderborn na Bundesliga, mas havia somado pontos com uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Stuttgart e outra por 2 a 3 na casa do Hoffenheim. Nessas cinco partidas, o Hamburg marcou sete gols e sofreu sete.
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: horário do jogo
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: escalações
Prováveis escalações de Eintracht Frankfurt x Hamburgo
Time titular
Técnico
- A. Huetter
- M. Polzin
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: momento das equipes
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: classificações
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V
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E
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|+11
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V
D
V
D
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|8
|4
|3
|1
|17
|14
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V
V
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E
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
D
V
D
E
|8
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
D
D
V
D
V
|9
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
D
E
D
E
D
|10
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
V
E
D
V
|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
D
V
V
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
E
D
V
D
E
|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
D
V
D
E
V
|16
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
E
E
V
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
E
V
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