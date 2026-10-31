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Eintracht Frankfurt x Hamburger SV ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Eintracht Frankfurt x Hamburgo
Eintracht Frankfurt
Hamburgo
Bundesliga

Na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt enfrenta o Hamburgo. Mas onde assistir à partida de hoje ao vivo na TV e por streaming?

O jogo entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV começa em 1º de novembro de 2026, às 17h30.

Streaming na Alemanha

DAZN

DAZN

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SPOX mostra neste artigo como você pode assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming.

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e Hamburger SV pode ser visto ao vivo na DAZN. O serviço de streaming transmite ao vivo todas as partidas de domingo da Bundesliga, além da transmissão simultânea dos jogos de sábado.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Eintracht Frankfurt e Hamburger SV?

O Eintracht Frankfurt chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o HSV na Copa da Alemanha. Antes disso, a equipe havia perdido por 0 a 1 para o Borussia Dortmund fora de casa e vencido o 1. FC Colônia por 1 a 0. A derrota por 0 a 6 para o RB Leipzig foi o pior momento dessa sequência. Nos cinco jogos, o Frankfurt marcou 12 gols e sofreu oito.

O Hamburger SV também soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 3 para o Frankfurt na Copa da Alemanha. Antes disso, o HSV perdeu por 0 a 1 para o Paderborn na Bundesliga, mas havia somado pontos com uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Stuttgart e outra por 2 a 3 na casa do Hoffenheim. Nessas cinco partidas, o Hamburg marcou sete gols e sofreu sete.

SGE

SGE - Sequência

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

FCK
V2-0
TSG
V2-3
STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: horário do jogo

crest
Bundesliga - Rodada 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: escalações

Prováveis escalações de Eintracht Frankfurt x Hamburgo

4-4-2
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Formação
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
3-5-2
N. AtuboluN. AtuboluN. CollinsN. CollinsR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiY. EbnoutalibY. EbnoutalibJ. BurkardtJ. BurkardtD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiD. WolfeD. WolfeA. GroenbaekA. GroenbaekM. MuheimM. MuheimT. MoffiT. MoffiA. Sambi LokongaA. Sambi Lokonga
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
4-4-2
Eintracht Frankfurt

Time titular

Hamburgo

Técnico

  • A. Huetter
  • M. Polzin

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: momento das equipes

SGE

SGE - Sequência

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
HSV

HSV - Sequência

FCK
V2-0
TSG
V2-3
STU
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Eintracht FrankfurtEmpateHamburgo
3
1
1
Copa da Alemanha
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
FJ
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FJ
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Eintracht Frankfurt x Hamburger SV: classificações

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530256+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530124+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
16
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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