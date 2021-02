Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela Bundesliga, os times se enfrentam neste sábado (20), às 11h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (20), no Waldstadion, a partir das 11h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique DATA Sábado, 20 de fevereiro de 2021 LOCAL Waldstadion, Frankfurt - ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bayern quer seguir com folga na liderança do alemão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no OneFootbal App. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EINTRACHT FRANKFURT

Em casa, o Eintracht Frankfurt quer surpreender o poderoso rival para seguir firme dentro do G-4. O time não poderá contar com Sow, suspenso.

Provável escalação do Eintracht: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Durm, Hasebe, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Silva.

BAYERN DE MUNIQUE

Do outro lado, o Bayern de Munique entra em campo para manter a folga na liderança da Bundesliga. Os bávaros não terão Douglas Costa e Gnabry, lesionados, enquanto Muller, Javi Martinez, Goretzka, Nubel e Nianzou seguem afastados após testarem positivo para covid-19.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Tolisso; Sane, Choupo-Moting, Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EINTRACHT FRANKFURT

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 2 x 0 Colônia Bundesliga 14 de fevereiro de 2021 Hoffenheim 1 x 3 Eintracht Bundesliga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Werder Bremen x Eintracht Bundesliga 26 de fevereiro de 2021 16h30 (de Brasília) Eintracht x Stuttgart Bundesliga 6 de março de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 3 x 3 Arminia Bundesliga 15 de janeiro de 2021 Bayern de Munique 1 x 0 Tigres Mundial de Clubes 11 de janeiro de 2021

Próximas partidas