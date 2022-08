Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Jogo acontece nesta sexta-feira (5), pela primeira rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Frankfurt e Bayern de Munique se enfrentam nesta sexta-feira (5), no Deutsche Bank Park, a partir das 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

O Frankfurt venceu a Liga Europa na temporada passada, enquanto o Bayern pretende vencer a Bundesliga pela 11ª temporada consecutiva.

Na rodada de estreia da Bundesliga, o Frankfurt não poderá contar com os defesas Jerome Onguene e Aurelio Buta, que se recuperam de lesões na coxa e no joelho, respectivamente.

Embalado com a vitória sobre o RB Leipzig, por 5 x 3 em jogo válido pela Supercopa da Alemanha, o Bayern, entrará em campo sem Leon Goretzka, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Mane.

Possível escalação do Frankfurt: Trapp; Toure, Tuta, N'Dicka; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Kamada, Gotze; Borre.

Desfalques da partida

Frankfurt:

Jerome Onguene e Aurelio Buta: lesionado.

Bayern de Munique:

Leon Goretzka: lesionado.

Quando é?

JOGO Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 LOCAL Deutsche Bank Park - Frankfurt, ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Eintracht Frankfurt

JOGO CAMPEONATO DATA Astoria Walldorf x Frankfurt Amistoso 27 de julho de 2022 Magdeburg x Frankfurt Copa da Alemanha 1 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Frankfurt Supercopa da UEFA 10 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Hertha Berlin x Frankfurt Bundesliga 13 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília)

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 0 x 1 Manchester City Amistoso 24 de julho de 2022 RB Leipzig 3 x 5 Bayern de Munique Supercopa Alemanha 30 de julho de 2022

Próximas partidas