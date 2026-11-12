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O Eintracht Frankfurt definiu o atacante Arnaud Kalimuendo, do Nottingham Forest, como sua prioridade para reforçar o ataque na próxima janela de transferências, em janeiro. O clube da Premier League está disposto a liberar o francês, que tem tido pouco espaço, após avaliá-lo em 30 milhões de euros, e também aceita negociá-lo por empréstimo.

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Atacante insatisfeito busca mais minutos em campo

Segundo o TEAMtalk, o jogador de 24 anos quer deixar o City Ground neste inverno após perder espaço sob o comando do técnico Oliver Glasner. Desde que voltou à Inglaterra para a temporada atual, Kalimuendo disputou apenas 110 minutos em cinco partidas, sem marcar gols nem dar assistências. Em quatro delas, entrou no decorrer do jogo, o que atraiu o interesse de vários clubes às vésperas do Ano Novo.

Direção do clube das Midlands define condições para a saída

A reportagem afirma que o Nottingham Forest não impedirá o atacante de buscar mais oportunidades na equipe principal de outro clube quando a janela de transferências do meio da temporada abrir. Contratado junto ao Rennes, da França, em agosto de 2025, com vínculo de longa duração até junho de 2030, ele seria, idealmente, vendido em definitivo para que o clube inglês recuperasse os 30 milhões de euros pagos por sua contratação.

No entanto, fontes próximas às negociações indicam que os dirigentes de East Midlands são realistas quanto às condições do mercado caso nenhum interessado aceite pagar o valor integral pedido pelo clube no meio da temporada. Por isso, estão dispostos a aprovar um empréstimo inicial, desde que o acordo inclua uma opção ou obrigação de compra no próximo verão.

Empréstimo produtivo desperta interesse

Essa flexibilidade chamou a atenção do clube da Bundesliga, que continuou acompanhando o atacante de perto após sua passagem produtiva pela Alemanha na segunda metade da temporada passada. Em 19 partidas pelo Frankfurt naquele período, o ex-jogador da Ligue 1 marcou seis gols e deixou uma impressão duradoura na direção do clube.

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Com o pouco tempo em campo sob Glasner levantando sérias dúvidas sobre seu papel de longo prazo na Premier League, o veículo observa que uma saída no inverno agora é uma solução realista para todas as partes. O retorno a um ambiente familiar daria ao francês uma oportunidade imediata de voltar a marcar gols na segunda metade da temporada.

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Empréstimo surge como solução viável

Embora o Frankfurt tenha feito da recontratação de Kalimuendo sua principal prioridade para o inverno, financiar uma transferência definitiva de 30 milhões de euros no meio da temporada seria um grande obstáculo financeiro. Assim, negociar um empréstimo com cláusula de compra futura é o caminho mais provável para o clube alemão fechar o negócio. Um acordo desse tipo permitiria ao Forest proteger o investimento inicial e manter suas opções de longo prazo em aberto.