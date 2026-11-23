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Markus Krösche está perto de assumir um cargo no Milan, um dos principais clubes da Itália.

Segundo a Sky e o Bild, entre outros veículos, as negociações com o ex-diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, estão na reta final. Fala-se em uma compensação de até cinco milhões de euros. Krösche deve assumir o cargo de "chefe de futebol" do Milan em 1º de janeiro.

A mudança já não seria uma surpresa : há meses Krösche é ligado ao clube que conquistou 19 títulos do Campeonato Italiano. O dirigente de 46 anos anunciou há pouco mais de um mês sua saída do Eintracht, após cinco anos no clube, depois de uma janela de transferências e de um início de temporada que avançaram em ritmo lento. Durante sua passagem por Frankfurt, Krösche garantiu ao clube um enorme saldo positivo em transferências graças a compras e vendas inteligentes.

O Eintracht receberá a compensação por ele graças a uma decisão estratégica: embora Krösche tenha sido afastado de suas funções a pedido, seu contrato, válido até 30 de junho de 2028, continua em vigor com ajustes justamente por esse motivo. O clube já definiu seu substituto: Joti Chatzialexiou deixará o 1. FC Nürnberg para assumir o comando da área no Eintracht em 1º de dezembro.