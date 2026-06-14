Egito e Marrocos em destaque... Declaração contundente de 13 federações contra o presidente da "UEFA"

Treze federações de futebol se manifestaram contra Aleksander Čeferin, presidente da Federação Europeia de Futebol, após suas recentes declarações.

Čeferin criticou o aumento do número de seleções na Copa do Mundo de 32 para 48, afirmando que algumas partidas do torneio deixaram de ter importância.

Por meio de seus sites oficiais, foi divulgado um comunicado assinado por 13 federações, condenando essas declarações. O comunicado dizia o seguinte: “As federações de futebol de Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão, Congo, Haiti, Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul, sua profunda decepção e sua firme rejeição às recentes declarações do presidente da União Europeia de Futebol (UEFA), Aleksander Čeferin, nas quais ele descreveu algumas partidas da Copa do Mundo ampliada como ‘desinteressantes’.”

Essas federações afirmaram que não há partida sem importância na Copa do Mundo e que tais alegações ignoram os sacrifícios e as ambições dos jogadores, do sistema futebolístico e das torcidas em todo o mundo.

O comunicado esclareceu que a classificação para a Copa do Mundo representa uma conquista histórica e um sonho para gerações em países como Cabo Verde, Curaçao e Uzbequistão, enquanto o retorno ao palco mundial após uma longa ausência tem um significado especial para milhões de torcedores no Congo e no Haiti.

As federações enfatizaram que a força do futebol deriva de sua globalidade e não se limita a um grupo restrito de países, afirmando que a participação no torneio inspira gerações, contribui para o desenvolvimento do esporte e é fonte de orgulho e união para as comunidades.

As federações referiram em seu comunicado que todas as seleções classificadas para o torneio conquistaram seu lugar com mérito e merecem total respeito, e que cada partida tem valor e significado para milhões de pessoas.

Os signatários e solidários reiteraram sua rejeição às declarações do presidente da Federação Europeia, reafirmando a necessidade de que o futebol continue a crescer na criação de oportunidades, na inspiração das novas gerações e no fortalecimento da verdadeira natureza global do esporte.