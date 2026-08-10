A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou os países-sede de várias competições continentais ao longo dos anos de 2026 e 2027, em um movimento que visa oferecer às federações-membro, aos clubes e às seleções uma visão mais clara sobre a agenda das competições africanas no período que se aproxima.

Em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, a CAF revelou que Marrocos, Egito, Gana, Senegal e África do Sul serão sedes de várias competições continentais, dando continuidade ao trabalho de desenvolvimento da agenda de suas competições e conferindo a ela mais estabilidade e clareza.

Marrocos sedia duas competições

Marrocos recebeu a honra de sediar a Copa Africana de Nações Sub-17 de 2027, prevista para ser realizada durante os meses de abril e maio do próximo ano.

O Reino do Marrocos também sediará a Copa Africana de Nações de Futsal de 2026, no período de 12 a 21 de outubro do próximo ano.

Com isso, Marrocos mantém sua forte presença no mapa das sedes das competições continentais, depois de ter sido um dos principais países-sede das competições da CAF nos últimos anos.

Egito abriga a Copa Africana de Nações Sub-23

Por outro lado, a CAF anunciou a escolha do Egito para sediar a Copa Africana de Nações Sub-23 de 2027, que ganhará uma importância especial por ser a competição classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A escolha do Egito como sede da competição ocorre no âmbito da continuidade da confiança que o país recebe da Confederação Africana na organização de grandes competições, além de possuir infraestrutura e vasta experiência em sediar competições continentais e internacionais.

Gana, Senegal e África do Sul

Gana sediará a Copa Africana de Nações Sub-20 de 2027, prevista para ser realizada durante os meses de fevereiro e março do próximo ano.

Já o Senegal abrigará a Copa Africana de Nações de Futebol de Areia de 2026, prevista para ser realizada durante o mês de novembro do próximo ano.

No âmbito das competições de clubes, a África do Sul sediará a Supercopa Africana na cidade de Tshwane no dia 8 de novembro, entre o Mamelodi Sundowns, campeão da Liga dos Campeões da África, e o USM Alger, detentor do título da Copa da Confederação Africana.

Uma agenda mais clara

A CAF ressaltou que a crescente estabilidade na agenda de suas competições visa ajudar as federações-membro a planejar de forma mais eficaz, além de oferecer aos jogadores trajetórias competitivas mais claras e proporcionar uma visão melhor às emissoras, patrocinadores e torcedores sobre as competições continentais.

A Confederação Africana também anunciou avanços no estudo para o lançamento da Liga das Nações Africana, depois de o formato proposto para a competição ter sido discutido dentro do Comitê Executivo, no âmbito de uma estratégia que busca oferecer competições internacionais mais relevantes e atraentes do ponto de vista comercial.

No âmbito das competições de clubes da temporada 2026-2027, foram concluídos os sorteios das fases preliminares da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação, com a primeira rodada prevista para acontecer no período de 4 a 6 de setembro, e os jogos de volta sendo disputados entre os dias 11 e 13 do mesmo mês.

Leia também:

Presença obrigatória: Mohamed Salah é convocado perante a Justiça egípcia