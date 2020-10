Egípcio de 74 anos quebra recorde e é jogador profissional mais velho da história

Egípcio de 74 anos foi nomeado pelo Guinness World Records como o jogador profissional mais velho do futebol mundial

Alguns jogadores como Ibrahimovic ou Buffon tentam provar a cada dia que a idade é só um detalhe no futebol. Mas o egípcio Ezzeldin Bahader, de 74 anos, levou o desafio para um novo patamar, sendo reconhecido pelo Guinness World Records (Livro dos Recordes) como jogador profissional mais velho da história do futebol.

E nem mesmo a pandemia do novo coronavírus foi capaz de impedir suas tentativas de quebrar o recorde. Sua ideia era concluir o objetivo já no início deste ano, mas por conta do período em que o futebol foi paralisado no , teve que adiar seus seus esforços.

Então, neste sábado (17), ao jogar pelo time local 6 de Outubro, contra o El Ayat Sports Club, da terceira divisão egípcia, ele finalmente atendeu aos critérios exigidos pelo Guinness World Records para se tornar oficialmente o jogador de futebol profissional mais velho do mundo.

Pelos critérios do Livro dos Recordes, o septuagenário foi obrigado a jogar duas partidas para conquistar a honraria, o que poderia ter acontecido já no dia 21 de março, mas a pandemia de Covid-19 acabou postergando o fato.

Mas apesar do recorde, dentro de campo, Ezzeldin Bahader saiu com a derrota por 3 a 2 e um pênalti perdido, que poderia ter garantido pelo menos um empate para o 6 de Outubro no dia da marca tão especial. Mesmo assim, seu desempenho foi aplaudido com entusiasmo por sua extensa família e netos.

"Eu sonho em quebrar meu próprio recorde mais uma vez, apenas para tornar a competição um pouco mais difícil", disse Bahader a jornalistas depois de derrubar o israelense Isaak Hayik, de 73 anos, do primeiro lugar.

Ezzeldin , que completa 75 anos no dia 5 de novembro, ainda pode estender seu recorde, mas terá que encontrar um novo clube. Seu contrato com o 6 de Outubro foi encerrado logo após a partida.

Pai de quatro filhos, ele se juntou a seu antigo time em janeiro e fez sua estreia em março, no empate de 1 a 1 contra o Genius, pela terceira divisão, apesar de ter se machucado durante a partida.

"Me tornei o jogador de futebol profissional mais velho a marcar um gol em um jogo oficial", disse Bahader na época, segundo a BBC Sport. "Isso foi alcançado no último minuto do jogo que eu pensei que não iria conseguir. Eu me machuquei e tudo que eu esperava era continuar os 90 minutos e jogar o próximo jogo".

O também ostenta o recorde do jogador mais velho a atuar em uma , com o lendário goleiro Essam El Hadary, em 2018, na , aos 45 anos.