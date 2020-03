Egípcio busca recorde de jogador mais velho em atividade aos 75 anos

Ezzeldin Bahader tem 75 anos, média de um gol por jogo e está a 90 minutos de conquistar um recorde no Guinness

Como o futebol é um esporte de alto desempenho, é raro ver atletas com uma idade mais avançada jogando em alto nível. No entanto, cada regra tem uma exceção, e é isso que Ezzeldin Bahader vem tentando mostrar: o egípcio está a um jogo de se tornar o jogador mais velho da história do futebol, com 75 anos.

Sim, isto significa que o veterano (e bota veterano nisso) foi contemporâneo de Pelé, Garrincha e tantos outros craques. Em sua estreia como jogador profissional, Bahader jogou os 90 minutos pelo 6 de Outubro, da terceira divisão egípicia, e marcou o gol da vitória de sua equipe, de pênalti.

Para entrar no livro dos recordes, Bahader precisa jogar, no mínimo, 180 minutos como atleta profissional. Ou seja: o egípcio precisa completar mais um jogo para bater a marca do israelense Isaac Hayik, atual recordista, que tinha 73 anos quando obteve a honraria, em abril de 2019.

Bahader, que tem quatro filhos e seis netos, pode obter uma marca inquebrável. Em entrevista concedida à BBC Sport, o veterano ainda assumiu que estava "machucado" e jogou o duelo no sacrifício.

Um recorde que Bahader já conquistou, é, obviamente, o de atleta mais velho a marcar um gol. Pois é. No mínimo, o egípcio já conseguiu' uma baita história para contar aos netos.