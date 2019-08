Egídio é votado como "Craque do Jogo" da TV Globo em Avaí x Cruzeiro por brincadeira

Lateral esquerdo do Cruzeiro recebeu indicação popular e contou com 58% dos votos na eleição feita pela internet. Comentaristas escolhem Pedro Castro

Em uma nova brincadeira dos telespectadores, Egídio foi votado como o "Craque do Jogo" pelo público no empate por 2 a 2 entre Avaí e , pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comentaristas da TV Globo, no entanto, apontaram o volante Pedro Castro como o principal nome da partida.

Com 58% dos votos, o lateral esquerdo foi eleito o principal nome do confronto ocorrido na Ressacada pelos torcedores que acompanharam a partida pela TV Globo. O problema é que o atleta havia falhado no primeiro gol do Avaí, marcado justamente por Pedro Castro, e ainda cometeu pênalti em Caio Paulista. A cobrança foi convertida por Brenner na ocasião.

Egídio craque do jogo 🤣 pic.twitter.com/d0MEidSTV7 — cê ta doido Zeiro (@cetadoidozeiro) August 11, 2019

Para evitar que houvesse brincadeira, como a ocorrida com o jogador, a Globo adota um sistema que conta também com votos de comentarista e narrador. Rogério Corrêa e Bob Faria apontaram o volante Pedro Castro, do Avaí, como o "Craque do Jogo".

No momento da votação, o cometarista da partida, inclusive, brincou com o fato: "A votação no Egídio fica pela brincadeira da galera", disse na ocasião.

Desta forma, com dois votos - de narrador e comentarista -, Pedro Rocha foi quem venceu o prêmio concedido pela detentora dos direitos de transmissão do campeonato.