eFootball 2022: 10 jogadores bons e baratos para o modo Dream Team

eFootball 22 finalmente recebeu seu modo de gerenciamento online, o Dream Team, onde os jogadores podem montar suas próprias equipes contratando estrelas do futebol mundial. Além de craques do nível de Messi, Neymar e CR7, também existem opções mais acessíveis, para aqueles que estão começando no modo e ainda não têm muitos GPs (moeda corrente do modo) para investir.

Apesar de menos badalados, os jogadores mais baratos podem render muito e se desenvolver bem no game, graças ao sistema de treinamento que permite que os treinadores virtuais evoluam aspectos escolhidos de cada jogador, como velocidade, finalização, passe e parte física.

Para contratar jogadores, acesse a tela principal do Dream Deam e clique na última opção da direita para entrar na lista. Pressione Triângulo/Y para usar as opções de filtro e encontrar os atletas separados por nacionalidade, liga, posição ou faixa de preço.

Em busca de peças boas e baratas paras o seu clube? A Goal separou uma lista com 10 opções para diferentes posições, todas custando abaixo de 50 mil GPs e adequadas para todo tipo de formação. Confira o vídeo com a lista.