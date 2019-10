Eficiência goleadora de Luiz Adriano é principal arma do Palmeiras contra o Santos

O atacante, que deslanchou a fazer gols desde a chegada de Mano Menezes, foi desfalque contra o Atlético e o time sentiu sua ausência

O empate por 1 a 1 dentro de casa contra o , resultado do último domingo (06) que deixou o cinco pontos mais longe do na disputa pela ponta da tabela no Brasileirão, ficou marcado pela dificuldade do Alviverde em criar boas chances diante de um adversário fechado com cinco defensores em sua primeira linha.

A equipe mineira abriu o placar com Otero, no final de um primeiro tempo em que foi melhor, mas o Palmeiras voltou diferente para os 45 minutos finais. O excesso de tentativas, contudo, não foi o bastante: precisou Dudu aparecer com uma jogada de efeito, daquelas que criam um espaço aparentemente inexistente, para empatar em um golaço. Titular no comando de ataque, Borja esteve sumido e deixou evidente a falta que Luiz Adriano, desfalque por lesão, já faz neste time.

O atacante, contratado junto ao Spartak de Moscou, deslanchou com a camisa alviverde justamente sob o comando de Mano Menezes – com Felipão, fez apenas dois jogos no Campeonato Brasileiro e não marcou gols. Em seis partidas com Mano, finalizou a gol cinco vezes e em todas elas estufou as redes. Também contribuiu com uma assistência: deu profundidade, sem deixar de ser móvel, e acima de tudo poder decisivo ao ataque de sua equipe.

Recuperado dos incômodos físicos que o tiraram da partida contra o Atlético, Luiz Adriano voltou a treinar normalmente com seus companheiros neste início de semana e, salvo aconteça alguma tragédia, estará em campo contra o , nesta quarta-feira (09), pela 24ª rodada do Brasileirão. O clássico na Vila Belmiro pode se mostrar decisivo para ver quem, dentre segundo e terceiro colocado, irá manter a perseguição ao Flamengo.

Ao longo desta campanha de Brasileirão, o Santos treinado por Jorge Sampaoli optou pela formação com três zagueiros – e uma linha com cinco homens em sua fase defensiva – em dez ocasiões. O Palmeiras, fora de seus domínios, pode voltar a encontrar dificuldades para superar a última linha adversária. A boa notícia é que o jogador que hoje mais converte a gol suas tentativas (41.6% de sucesso, de acordo com a Opta Sports) estará de volta.