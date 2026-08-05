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imago-sport-1080706971.jpgAnadolu Agency

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"Efeito Salah" atinge Istambul: Fenerbahçe entra na corrida pela contratação de joia do Real Madrid

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M. Salah
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Em resposta ao acordo de Trabzon

Ao que parece, o terremoto provocado pela transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não teve suas réplicas contidas nas margens do Mar Negro; afinal, o negócio histórico que incendiou o Campeonato Turco levou os grandes de Istambul a se movimentarem imediatamente, à frente deles o Fenerbahçe, que colocou o olho na joia brasileira do Real Madrid, Endrick.

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Horas depois de o Trabzonspor fechar a contratação do "Rei Egípcio", começaram a surgir no horizonte os contornos de uma nova "guerra de contratações", com o Fenerbahçe buscando roubar a cena com a contratação do jovem atacante de 20 anos, numa tentativa de igualar o alvoroço midiático causado por seu rival.

Disputa tripla pelo talento brasileiro

Reportagens da imprensa indicam que o clube amarelo e azul-marinho entrou na linha das negociações para disputar com os italianos Fiorentina e Roma os serviços de Endrick, cujo futuro no Santiago Bernabéu passou a ser incerto desde o retorno de José Mourinho ao banco de comando técnico.

Aumentam as especulações sobre a saída de Endrick do Real Madrid neste verão, seja por empréstimo ou por transferência definitiva, antes do fechamento da atual janela de transferências. 

O jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu noticiou, por meio de sua conta na rede "X", que o jogador informou à diretoria do clube merengue seu desejo de partir de forma permanente em busca de mais minutos em campo.

Premier League é prioridade: conversas ainda no início

Por outro lado, Doruk Ciger, correspondente do canal "TRT Spor" especializado em notícias do Fenerbahçe, revelou que as movimentações do clube turco ainda não atingiram o nível de negociações sérias. 

Ele esclareceu que a diretoria do Fenerbahçe se limitou, até o momento, a apresentar uma consulta oficial aos agentes de Endrick para conhecer suas condições financeiras e as condições do contrato.

Ciger acrescentou que o Real Madrid não impõe obstáculos à saída do jogador, mas o maior empecilho continua sendo o desejo do próprio Endrick, que coloca a transferência para a Premier League inglesa no topo de suas prioridades na fase atual.

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Apesar de as conversas ainda estarem em suas fases iniciais, o simples fato de o Fenerbahçe entrar na disputa confirma que o negócio de Salah mudou as regras do jogo na Turquia e acendeu uma corrida acirrada entre os grandes clubes pela contratação dos principais talentos mundiais.

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