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Ronaldinho voltou a mostrar seu poder de atrair público e gerou uma receita expressiva para o Ravenna, da Itália. Mesmo aos 46 anos, o retorno do ídolo brasileiro ao futebol profissional rendeu ao clube da Série C italiana quase € 200.000 apenas com a venda de ingressos.

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Receita expressiva no Estádio Benelli

O "efeito Ronaldinho" transformou as finanças do Ravenna em uma única tarde. O clube confirmou oficialmente que sua recente partida pela Série C italiana, marcada pelo retorno do lendário brasileiro a um jogo oficial, gerou uma receita de € 199.000 com ingressos, segundo o Football Italia.

O valor representa um feito extraordinário para um clube da terceira divisão do futebol italiano e mostra o poder de atração mundial do ex-vencedor da Bola de Ouro. Para atender à demanda sem precedentes, o clube chegou a instalar uma estrutura temporária no Estádio Benelli, batizada de Tribuna R10 em homenagem ao veterano de renome. O investimento deu resultado: 6.743 torcedores ocuparam as arquibancadas para testemunhar um momento histórico.

Os preços dos ingressos foram divididos em faixas para maximizar a receita sem deixar de ser acessíveis à comunidade local. Enquanto os assentos premium com serviços de hospitalidade custavam até € 150, o clube garantiu que os torcedores comuns pudessem entrar por apenas € 15. Os menores de 14 anos também tiveram ingressos a € 10 para ver de perto o campeão da Copa do Mundo de 2002. O jogo contra o rival local Forli não ficou restrito à região: foi transmitido ao vivo para vários países, levando os olhos do mundo a uma divisão que raramente recebe tanta exposição.

Ronaldinho relembra os velhos tempos

Em campo, o jogador de 46 anos mostrou que, embora sua velocidade possa ter diminuído, sua visão de jogo continua apurada. Depois de entrar no clube como investidor em agosto, Ronaldinho decidiu voltar aos gramados e ajudou sua equipe a vencer por 2 a 0 no clássico acirrado.

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Ele começou a partida como armador central e disputou todo o primeiro tempo, mostrando que ainda tem fôlego para competir. Sua participação foi decisiva para abrir o placar: Ronaldinho protegeu a bola de um defensor e iniciou a jogada que terminou no gol de Giulio Donati.

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Ao falar sobre seus primeiros minutos em uma partida oficial após anos, o ídolo admitiu que a experiência foi emocionante. "Passou rápido demais, o futebol sempre foi assim para mim. Foi muito bom estar aqui, jogar, viver a preparação no vestiário. O futebol sempre foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Foi divertido estar com tantos jogadores jovens, alguns dos quais cresceram me vendo jogar. Foi ótimo. Agora, se o presidente me chamar, eu volto!", disse o ex-jogador do Milan aos jornalistas após a partida.

Futuro segue em aberto para o ídolo brasileiro

Ver Ronaldinho novamente com o uniforme de um clube profissional naturalmente provocou especulações sobre se aquela havia sido uma despedida definitiva ou o início de um novo capítulo. Embora tenha deixado a partida no intervalo, o jogador de 46 anos admitiu que seu retorno surpreendente pode ter continuidade caso o clube volte a precisar dele.

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Durante o intervalo, ele dividiu o campo com Dida, seu ex-companheiro de seleção, o que reforçou o clima de nostalgia da tarde. Depois de deixar oficialmente o futebol de alto nível em 2018, esse breve retorno reacendeu sua paixão pelo esporte que ele ficou conhecido por jogar sempre com um sorriso no rosto.

O Ravenna está em uma posição favorável: ocupa o segundo lugar em seu grupo na Série C italiana, e a receita adicional dessa partida pode ser decisiva para suas ambições de acesso. Ronaldinho também aproveitou para falar sobre suas esperanças para o futuro do esporte na Itália e no Brasil. "Essa foi a minha última? Não sei. Se o presidente continuar me chamando, eu volto! É sempre um prazer", concluiu.