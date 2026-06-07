Bernardo Silva entrou na lista de desejos do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Diario AS. José Mourinho, que quase certamente será o novo técnico do Real Madrid, gostaria muito de trazer seu compatriota para Madrid. Anteriormente, a diretoria do clube madrilenho ainda não estava convencida quanto ao meio-campista português.

Silva anunciou recentemente que está chegando ao fim sua passagem pelo Manchester City. No verão de 2017, o criativo meio-campista foi contratado por 50 milhões de euros do AS Monaco, uma transferência que lhe rendeu muitos frutos.

Nos anos seguintes, o ágil português se tornou um jogador fundamental na equipe de Pep Guardiola. Em nove anos, ele disputou nada menos que 460 partidas pelo The Citizens, marcando 76 gols e dando 77 assistências. O jogador, que disputou 108 partidas pela seleção, também conquistou diversos prêmios nesse período: foi seis vezes campeão nacional e conquistou uma vez a Liga dos Campeões.

Apesar de todo esse sucesso, é hora de um novo desafio, especialmente agora que seu contrato expira neste verão. Aliás, não falta interesse em Silva. Juventus e Atlético de Madrid demonstram interesse sério, mas o FC Barcelona parece ter as melhores chances. No entanto, o atual campeão nacional agora enfrenta concorrência do grande rival.

Embora o Real Madrid não tivesse considerado Silva anteriormente, a chegada de Mourinho parece mudar isso. O técnico português está encantado com seu compatriota e o vê como um reforço bem-vindo.

O próprio Silva se pronunciou sobre seu futuro após o jogo contra o Chile e mantém todas as opções em aberto. “O Barcelona é uma opção para mim, mas ainda não tomei uma decisão.”

“No fim das contas, vou procurar um clube onde me queiram, onde eu me sinta realmente desejado. Isso é muito importante, e vocês saberão assim que eu tiver tomado minha decisão.”