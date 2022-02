Efeito Ceni? São Paulo começou reforma do CT antes de reclamação do técnico

O São Paulo começou um projeto de modernização do CT da Barra Funda em meados de 2021. Os trabalhos se iniciaram ainda na temporada passada — o coordenador técnico Muricy Ramalho foi um dos responsáveis por identificar problemas na estrutura do local e passar à diretoria liderada pelo presidente Julio Casares.

Antes mesmo da reclamação pública de Rogério Ceni, que apontou um problema na piscina do local, a cúpula já trabalhava a fim de apresentar melhorias no espaço. A GOAL apurou que foram adquiridos novos equipamentos para academia e para utilização do Reffis (departamento médico são-paulino). O clube ainda contratou novos profissionais para as áreas diretamente ligadas ao futebol. O desejo é alterar procedimentos e métodos de trabalho considerados defasados para o esporte.

De acordo com pessoas que trabalham no dia a dia do centro de treinamentos, a piscina, alvo de reclamação do técnico, foi reformada e, posteriormente, enchida de água para a utilização em treinos regenerativos.

O São Paulo criou um grupo de notáveis, com aliados da atual gestão, para ajudar no trabalho de modernização do centro de treinamentos — os nomes dos escolhidos não são revelados. A ideia é que a equipe acompanhe a rotina do local ao lado do diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e de seus pares.

Em 9 de fevereiro passado, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, Rogério Ceni reclamou sobre a falta de água na piscina do CT da Barra Funda.

"Eu conheço os porteiros que estão no CT há 20 anos, os seguranças, pessoal da cozinha, trato todo mundo bem, faço o melhor por todos. Agora, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo. Quando cheguei, não tinha água na piscina, só mesas e cadeiras. Então, eu sou o chato que pediu para colocar água na piscina”, disse o técnico.