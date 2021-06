Eduardo Vargas entra na mira do futebol árabe; Atlético-MG encaminha empréstimo de lateral

Pedido por Jorge Sampaoli, o camisa 10 chegou ao time mineiro em novembro de 2020

O atacante chileno Eduardo Vargas está sendo monitorado por clubes árabes e tem chances de deixar o Atlético-MG nesta janela de transferências. Por enquanto, a reportagem da Goal apurou que a diretoria do Galo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta. Vargas, de 31 anos, foi titular da seleção chilena no jogo contra a Argentina, no empate em 1 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiu, até aqui, se firmar na equipe principal do Atlético-MG.

Pedido por Jorge Sampaoli, o camisa 10 chegou ao time mineiro em novembro de 2020. Fez 32 jogos com a camisa atleticana e marcou sete gols.

Na carreira, Vargas conquistou o bicampeonato da Copa América (2015 e 2016) e atuou por grandes clubes como Internacional, Napoli-ITA e Tigres-MEX.



Lateral com empréstimo encaminhado



O Atlético-MG encaminhou a transferência, por empréstimo, do lateral-direito Maílton ao Metalist, da Ucrânia. A negociação está bem adiantada para que o atleta assine o vínculo por um ano com direitos econômicos pré-fixados.

Maílton, de 23 anos, estava no Coritiba até o fim de maio. Pelo Atlético-MG, o lateral foi contratado em 2019 e realizou apenas 11 jogos, com um gol marcado.

Maílton se destacou pelo Operário-PR na Série B e chamou a atenção da diretoria atleticana. Porém, com a chegada do técnico Sampaoli, na última temporada, o Galo repatriou o experiente Mariano. Com isso, Maílton virou terceira opção na posição, já que o time mineiro conta ainda com Guga, titular da equipe.



Reforços



O técnico Cuca e o diretor de futebol Rodrigo Caetano conversam quase diariamente sobre a necessidade de reforços para a sequência da temporada. As prioridades do clube mineiro são: zagueiro, volante e atacante.

Um nome que agrada nos bastidores é o atacante Marinho, do Santos. Eleito o 'Rei das Américas' na última temporada, o jogador tem uma ótima relação com o treinador atleticano. A situação econômica difícil do Santos, aliada com a falta de perspectiva de disputar títulos, também podem ser empecilhos para a permanência do atleta na equipe paulista. No entanto, as diretorias dos dois clubes negam proposta oficial do Atlético-MG pela contratação de Marinho.

Recentemente, o Santos fez uma consulta sobre possibilidade de empréstimos de dois atletas: o zagueiro Gabriel e o meia Nathan. No entanto, o Galo não aceitou abrir negociações.

Para a defesa, o nome do paraguaio Balbuena foi descartado pela diretoria atleticana. Em fim de contrato com o West Ham, da Inglaterra, a tendência é que o defensor permaneça no futebol europeu.