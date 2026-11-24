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O zagueiro Eduardo Quaresma, do Sporting, fez um alerta aos companheiros antes do duelo de destaque contra o Manchester United pela Champions League. Apesar da recente falta de regularidade do gigante da Premier League, o jogador de 22 anos insiste que o time inglês segue sendo uma grande ameaça no Estádio José Alvalade.

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Respeito ao gigante inglês

Com a aproximação da quinta rodada da fase de liga da Champions League, Quaresma deixou claro que o peso do Manchester United se sobrepõe à fase atual do clube. O zagueiro português reconhece que, embora o time inglês possa estar passando por um período de transição, a qualidade individual de seus jogadores exige concentração total do Sporting na noite de terça-feira.

"Acho que vai ser um jogo muito difícil porque vamos enfrentar um grande clube, mesmo que não esteja em sua melhor fase. Ainda assim, é sempre um jogo difícil e que todo mundo quer disputar. Temos que estar preparados para tudo. O Manchester United tem jogadores com uma qualidade individual muito interessante e, por isso, precisamos estar prontos", explicou o zagueiro em entrevista à UEFA, citada pelo A Bola.

A conhecida ligação entre Lisboa e Old Trafford

O confronto ganha um interesse a mais pelos antigos laços entre United e Sporting. Ao longo dos anos, vários jogadores fizeram o caminho de Lisboa a Old Trafford, entre eles ex-atletas do Sporting como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, que se tornaram ídolos na Inglaterra. Essa ligação se fortaleceu recentemente, quando Ruben Amorim, ex-técnico do Sporting, fez a mesma mudança para assumir o comando do United.

Ao falar sobre a ligação duradoura entre os dois clubes, Quaresma destacou a qualidade dos profissionais que passaram por ambos. "Existe essa ligação porque temos bons jogadores. Pela história que Cristiano Ronaldo teve lá, Bruno Fernandes e [Rúben] Amorim, entre outros", observou Quaresma.

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A adaptação ao novo comando

Após a saída de Amorim em 2024, o Sporting recorreu a Rui Borges antes de, finalmente, contratar Paulo Fonseca no início de novembro de 2026. Fonseca e Quaresma, curiosamente, são da mesma cidade: Barreiro. A ligação ajudou a quebrar o gelo no primeiro encontro dos dois. O zagueiro revelou que a adaptação tem sido tranquila, apesar do pouco tempo de trabalho juntos nos treinos.

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"Ele também é de Barreiro e foi vizinho da minha avó. Ela morava no térreo e ele, no quinto andar, mas não me lembro de ter cruzado com ele. Ele acabou de chegar [ao Sporting], mas posso dizer que é muito profissional", brincou Quaresma. O zagueiro descreveu o novo treinador como um profissional muito carismático e acrescentou: "Minha primeira impressão foi a de uma pessoa carismática. Acho que aceitamos bem as ideias dele desde o início, porque tivemos apenas dois treinos com ele antes do primeiro jogo. Agora, temos que dar continuidade a esse trabalho."

Construindo um futuro no Sporting

O caminho de Quaresma até o time principal do Sporting teve suas complicações. Quando era mais novo, a lealdade aos amigos de infância no Fabril o levou a recusar inicialmente uma transferência para o clube de Lisboa. Ele passou anos nas categorias de base do Sporting, mas admitiu que sair de sua zona de conforto tão jovem era uma perspectiva intimidadora, que exigiu paciência dos observadores do clube.

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Agora consolidado na equipe, ele tem objetivos claros para a temporada 2026/27. "É claro que quero ser campeão, vencer todas as competições em Portugal, ir longe na Champions League e, claro, fazer uma boa temporada individualmente. Primeiro no coletivo, depois no individual. Estou focado jogo a jogo e é assim que vivo minha vida, muito no momento presente", concluiu.