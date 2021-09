Edu Gaspar e Arteta enfrentam pressão no Arsenal após gastarem R$ 1 bilhão em reforços

Os Gunners gastaram mais do que qualquer outro time da Premier League nos últimos três meses com jogadores jovens

Mikel Arteta disse em março que o verão do Arsenal tinha potencial para ser "sem precedentes", e ele provou que estava certo. Os Gunners gastaram cerca de R$ 1 bilhão em reforços ao longo dos últimos três meses, o maior gasto do clube com jogadores em uma única janela de transferência.

O Arsenal trouxe seis novos rostos, com Ben White (£ 50 milhões / R$ 356 milhões), Martin Odegaard (£ 30 milhões / R$ 213 milhões), Aaron Ramsdale (£ 24 milhões / R$ 171 milhões), Takehiro Tomiyasu (£ 16 milhões / R$ 114 milhões), Albert Lokonga (£ 15 milhões / R$ 107 milhões) e Nuno Tavares (£ 8 milhões / R$ 57 milhões) todos chegando.

Entretanto, houve muitas saídas por empréstimo, com grande parte do time saindo de graça, embora o único negócio permanente fosse Joe Willock vendido para Newcastle por um negócio que pode totalizar 25 milhões de libras (R$ 178 milhões).

Porém: David Luiz, Shkodran Mustafi e Willian (que assinou contrato com o Corinthians) foram liberados, enquanto Matteo Guendouzi, William Saliba, Lucas Torreira, Reiss Nelson, Hector Bellerin, Konstantinos Mavropanos e Alex Runarsson foram todos emprestados.

Portanto, foi uma janela extremamente agitada no Emirates Stadium, com Arteta e o diretor técnico, Edu Gaspar claramente focados em renovar o time do Arsenal, trazendo jogadores jovens que, esperançosamente, irão melhorar nos próximos anos e se tornarem os pilares do time.

Eles entraram na janela querendo contratar um lateral direito, um zagueiro pela direita, um craque e zagueiro reserva para Kieran Tierney, e fizeram tudo isso, ao mesmo tempo em que trouxeram um meio-campo talentoso e um goleiro que acreditam que pode competir com Bernd Leno pela camisa número um.

Uma área que eles não fortaleceram, no entanto, foi no meio-campo. Parecia que sim, com Granit Xhaka aparentemente indo para Roma. Mas quando a mudança não se concretizou, o clube decidiu ficar com Xhaka e entregar ao jogador da Suíça um novo contrato.

Entradas

A contratação mais cara do Arsenal na janela foi White, o zagueiro contratado junto ao Brighton por £ 50 milhões (cerca de R$ 356 milhões). Este é um negócio que gerou muita discussão, principalmente com o valor desembolsado.

Não há dúvida de que White é um zagueiro talentoso, mas com o Arsenal precisando desesperadamente adicionar um pouco mais de criatividade e pode no sistema ofensivo, a sabedoria de gastar uma quantia tão grande em um zagueiro foi corretamente questionada.

Mas Arteta queria um zagueiro direito com urgência após a saída de David Luiz, acertando com o jogador de 23 anos de grande potencial. O jogador da Inglaterra é excelente com a bola, lê bem o jogo e se encaixa perfeitamente no sistema que Arteta joga.

Odegaard, por sua vez, sempre foi uma prioridade para o Arsenal nesta janela, após sua transferência por empréstimo na temporada passada, e se encaixará perfeitamente na posição de número 10.

Por 30 milhões de libras (cerca de R$ 213 milhões), o ex-jogador do Real Madrid deve provar ser um negócio perspicaz para o Arsenal, e Arteta espera que ele possa se relacionar bem com Emile Smith Rowe e fornecer o tipo de criatividade de que sua equipe precisa para se tornar muito mais uma ameaça no terço final do campo.

A captura de Ramsdale do Sheffield United dividiu opiniões, com muitos acreditando que o goleiro de 23 anos estava muito caro, com um preço inicial de 24 milhões de libras (aproximadamente R$ 171 milhões, um preço que pode, ainda, chegar a 30 milhões de libras se ele se tornar o número 1 e disparar várias cláusulas no contrato.

O Arsenal sabia que precisava de um goleiro, com Leno agora nos últimos dois anos de contrato. Havia opções mais baratas, como Andre Onana no Ajax, mas no final optaram por Ramsdale.

Tavares chegou por um valor relativamente modesto de 8 milhões de libras (cerca de R$ 57 milhões) para fornecer o tão necessário reforço para Tierney, enquanto o talentoso Lokonga, assinou por 15 milhões de libras (R$ 107 milhões) iniciais do Anderlecht, e já mostrou vislumbres nos jogos de abertura da temporada que sugerem que ele fornecerá uma cobertura competente e competição para Xhaka e Thomas Partey no meio-campo central.

A última contratação do Arsenal na temporada foi confirmada apenas 15 minutos antes do prazo final das 23h (no horário local), da terça-feira (31), com Tomiyasu vindo do Bologna em um acordo de 16 milhões de libras (R$ 114 milhões).

O jogador japonês chega como lateral direito e espera que seja a primeira escolha de Arteta nessa posição, mas também pode jogar como zagueiro ou lateral esquerdo, o que vai acrescentar versatilidade ao plantel.

Saídas

Uma grande leva de saídas de jogadores era esperada no Arsenal nesta janela e foi exatamente o que aconteceu. No entanto, apenas uma dessas saídas gerou fundos, com Willock retornando a Newcastle por 25 milhões de libras (cerca de R$ 178 milhões) após seu empréstimo bem-sucedido no time na última temporada.

Os restantes negócios realizados ou foram jogadores liberados, como David Luiz e Mustafi, ou emprestados.

Alguns deles, como Mavropanos - que se transferiu para o Stuttgart - e Guendouzi - que foi para o Marseille - têm opções no contrato que farão com que as mudanças se tornem permanentes caso os jogadores desempenhem uma boa tempoarada.

Desde que o Stuttgart não seja rebaixado da Bundesliga, o Arsenal receberá até 5 milhões de libras (R$ 35 milhões) por Mavropanos, enquanto embolsará cerca de 10 milhões de libras (R$ 71,5 milhões) por Guendouzi no próximo verão.

A Fiorentina, entretanto, pagou uma taxa de empréstimo de cerca de 1 milhão de libras (R$ 7 milhões) para levar a Torreira e tem a opção de tornar essa mudança permanente no final da temporada por cerca de 13 milhões de libras (R$ 93 milhões).

Os negócios que levaram Saliba ao Marseille e Bellerín ao Real Betis são empréstimos diretos e não têm opções de compra incluídos neles. A mudança de Héctor Bellerín foi concluída no dia do prazo final, e Nelson e Runarsson se juntaram a ele para sair pela porta durante as horas finais da janela.

Nelson assinou uma extensão de um ano ao seu contrato, antes de ingressar no Feyenoord, enquanto o quarto goleiro, Runarsson, foi contratado pelo OH Leuven, da Bélgica. Provavelmente a saída mais notável do verão, no entanto, foi Willian.

O brasileiro ainda tinha mais dois anos de contrato com o norte de Londres, mas depois de uma desastrosa primeira temporada no clube, ele concordou durante as negociações em encerrar o contrato mais cedo para que pudesse ingressar no Corinthians gratuitamente.

Ao fazer isso, Willian terá economizado ao Arsenal cerca de 20 milhões de libras (R$ 143 milhões) em salários ao longo dos próximos dois anos.

O Arsenal esperava negociar alguns outros durante o verão, incluindo Eddie Nketiah. Eles tinham um acordo acertado com o Crystal Palace para o atacante, mas a mudança não se concretizou devido a divergências sobre termos pessoais.

Xhaka estava perto de se juntar à Roma, mas o clube italiano se recusou a cumprir o preço pedido pelo Arsenal de cerca de 17 milhões de libras (cerca de R$ 121 milhões), enquanto Sead Kolasinac esteve disponível durante todo o verão, mas seu sálario afastou os clubes interessados.

Renovações

Dois dos melhores negócios do Arsenal no verão foram os novos contratos entregues a Smith Rowe e Tierney. Ambos os jogadores são essenciais para os planos futuros da Arteta e acordaram novos negócios de cinco anos durante a janela de transferência.

Antes de assinar seu novo contrato, Smith Rowe foi objeto de intenso interesse do Aston Villa - com o Arsenal rejeitando várias propostas dos Midlanders pelo seu craque. Nunca houve a tentação de lucrar com o jovem da base e sempre houve a confiança de que ele assinaria um novo contrato, o que ele fez ao mesmo tempo que assumia a camisa 10.

Xhaka também assinou uma extensão de contrato depois que sua transferência para a Roma fracassou.O meio-campista suíço ainda tinha dois anos restantes em seu contrato atual, mas agora vai até 2025.

Avaliação - C

É extremamente difícil avaliar o que o Arsenal fez na janela de transferências neste verão, porque a natureza de suas contratações significa que pode levar dois ou três anos até que possamos realmente ver como eles são bons.

Eles gastaram muito dinheiro, mais do que qualquer um na Premier League, mas gastaram em jogadores potenciais, e não em jogadores comprovados.

Enquanto Manchester City e Chelsea gastaram muito dinheiro para trazer nomes comprovados e consagrados como Jack Grealish e Romelu Lukaku respectivamente, o Arsenal distribuiu o dinheiro por seis jovens jogadores que acreditam que irão fortalecer significativamente o time nos próximos anos.

No entanto, se eles vão fortalecer a equipe imediatamente, porém, resta saber, e depois de dois anos consecutivos no oitavo lugar na Premier League, os torcedores, compreensivelmente, querem ver uma melhora imediata.

Uma posição que o Arsenal deveria ter tentado melhorar seria no meio-campo. Eles tiveram uma oportunidade de ouro para vender Xhaka e trazer um novo parceiro para o Partey, mas não conseguiram aproveitá-la e inexplicavelmente entregaram a Xhaka uma prorrogação de contrato.

Isso parece uma grande oportunidade perdida para melhorar uma área do campo onde eles foram muito bons durante anos. Portanto, embora tenham sido os grandes gastadores da Premier League, ainda há grandes dúvidas sobre o que o Arsenal fez neste verão e torna difícil classificar seu trabalho tão bom quanto um mero C.

Parece que eles tiveram uma estratégia de transferência clara quando você olha para os jogadores que trouxeram. Todos eles têm entre 21 e 23 anos, o que mostra o tipo de equipe que Arteta e Edu estão tentando construir.

Com as partidas que vimos nesta janela, o time agora tem um visual novo, embora o fracasso de Edu em trazer dinheiro negociando alguns jogadores deixe o dirigente marcado por um fracasso.

O diretor técnico do Arsenal entrou na janela com dúvidas sobre seu futuro, e isso ainda permanece hoje depois do trabalho que ele fez e do dinheiro que gastou.

Os Gunners investiram em potencial e, dado o péssimo início de temporada que sofreram, você sente que Arteta e Edu precisarão começar a ver os resultados rapidamente se quiserem permanecer em seus papéis. Se a pressão não existia antes deste verão, certamente deve começar.