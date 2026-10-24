Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-diretor esportivo do Arsenal Edu acertou um retorno inesperado ao futebol inglês ao aceitar atuar como consultor do Northampton Town, da quarta divisão, após sua recente saída do Nottingham Forest. O dirigente brasileiro se junta ao clube da League Two pouco depois de um consórcio que inclui seu compatriota Alexandre Pato concluir a aquisição da equipe.

Publicidade

Dirigente brasileiro chega a clube da quarta divisão

Edu atuará como assessor sênior do Northampton para ajudar a orientar o novo grupo de proprietários do clube após sua conturbada saída do City Ground em setembro. Depois de deixar seu cargo no Emirates Stadium em 2024 para se tornar diretor global de futebol do Forest, o brasileiro passou por um período turbulento na região de East Midlands. Desde sua saída, ele também passou a integrar a diretoria do Levski Sofia, campeão búlgaro.

Saída conturbada do Forest antecede mudança

Antes de acertar sua saída do Forest após meses de negociações, pouco mais de um ano depois de assumir o cargo, o ex-meio-campista foi orientado pelo proprietário Evangelos Marinakis a se manter afastado do estádio e do centro de treinamento em março, devido à insatisfação com seu trabalho.

Sua chegada ao Sixfields se deu por uma ligação pessoal com os novos dirigentes do Northampton, que recentemente concluíram a compra do clube com a participação de Pato, ex-atacante do Milan e do Chelsea.

Em um fórum aberto na quinta-feira, Joao Xavier, copresidente do Northampton, confirmou o acordo e explicou como a relação surgiu durante a passagem de Edu por Nottingham: “Temos muito orgulho de contar com Alex [Pato] e também com Edu.”

Publicidade Publicidade

Copresidente detalha função de assessor em meio período

Em vez de supervisionar diariamente as contratações no Sixfields, o ex-responsável pelas transferências do Arsenal oferecerá orientação estratégica à diretoria quando necessário, além de cumprir seus compromissos na Bulgária.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+

















Ao detalhar as responsabilidades do dirigente de 48 anos no clube da quarta divisão durante o fórum de quinta-feira, Xavier acrescentou: “Nos tornamos amigos quando ele ocupava um cargo no Nottingham Forest, e pedi que me ajudasse a conhecer melhor o futebol inglês.

“Edu é assessor sênior de um de nossos parceiros e atua como assessor do Levski Sofia e também aqui, ajudando-nos a lidar com as questões esportivas do clube. Não no dia a dia, apenas quando pedimos e precisamos dele.”

Publicidade

Em má fase, Northampton busca reação imediata

O Northampton espera que a chegada de seus brasileiros de renome provoque uma reação imediata após apenas duas vitórias em dez jogos pelo campeonato deixarem o clube na 23ª posição da League Two. Para marcar seu primeiro jogo em casa em um sábado desde a aquisição do clube por Pato, o Northampton venderá produtos especiais “Northampton X Brazil” antes de receber o Colchester United às 12h30. Uma vitória no Sixfields pode tirar os mandantes da zona de rebaixamento da quarta divisão.