Edson Álvarez precisa aceitar uma redução significativa no salário para viabilizar a transferência por empréstimo

O West Ham United chegou a um acordo com o FC Köln sobre a transferência por empréstimo de Edson Álvarez, segundo informou Florian Plettenberg, em nome da Sky Sport. No entanto, ainda não há um acordo entre o mexicano e o clube da Bundesliga, o que tem tudo a ver com o salário.

Álvarez tem contrato com o West Ham até meados de 2028, mas seu papel no clube parece ter chegado ao fim. O ex-jogador do Ajax foi emprestado ao Fenerbahçe na última temporada, enquanto o West Ham não conseguiu se manter na primeira divisão da Inglaterra.

O West Ham quer liberar espaço financeiro e, por isso, se livrar de Álvarez, que também não se vê jogando na Championship e gostaria de dar um passo (temporário) adiante. A Sky informou há alguns dias que o meio-campista está interessado no Colônia e gostaria de dar o salto para a Bundesliga.

Na verdade, o West Ham prefere se livrar de Álvarez de forma definitiva, mas também deixou claro que, se necessário, está aberto a um período de empréstimo. Nesse cenário, o Colônia, com recursos financeiros mais limitados, chegou agora a um acordo com o West Ham.

“O principal problema é chegar a um acordo total com Álvarez sobre seu salário”, escreve Plettenberg. “O líder de 28 anos teria que aceitar uma redução salarial significativa para se juntar ao Colônia.”

Não foram divulgados valores exatos, mas está claro que a decisão está nas mãos de Álvarez. Segundo a Sky, o jogador destro também recebeu uma proposta da Turquia, mas ainda não se sabe de qual clube.

Álvarez disputou dezoito partidas pelo Fenerbahçe na Süper Lig nesta temporada, período em que foi parcialmente marcado por lesões. Ainda não se sabe se o Fenerbahçe é novamente o clube turco interessado nele.