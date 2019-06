Edmílson "desafia" Felipão e afirma: "o melhor treinador é o Fábio Carille"

Pentacampeão do mundo com a Seleção, ex-zagueiro rasgou elogios ao comandante do Corinthians

Nesta semana, a inagurou no Rio de Janeiro a primeira Fan Zone da competição na América do Sul. Desde segunda-feira(24), os fãs do Campeonato Espanhol podem participar de uma experiência que te deixa bem próximo do torneio. Um dos convidados da inauguração do espaço foi Edmílson, bicampeão com o .

Além dos títulos conquistado na , ele faturou também a na temporada 2005/2006. Pela , foi pentacampeão do mundo em 2002, na equipe comandanda por Luis Felipe Scolari.

E apesar de ter conquistado o título mais importante de sua carreira ao lado de Felipão, ele não enxerga o atual campeão brasileiro e líder desta edição do torneio o melhor comandante do no momento.

Em entrevista exclusiva à Goal.com, Edmílson afirmou ser "natural", o liderar com folga o Campeonato Brasileiro e "desafiou" Felipão.

Edmílson queria ver se Felipão conseguiria fazer o mesmo trabalho do Palmeiras com o elenco do !



"Natural porque tem os melhores jogadores, queria ver ele(Felipão) pegar o Corinthians que tem poucos jogadores e tem o melhor treinador para mim que é o Fábio Carille".