Edmílson acredita em titulo do Brasil e defende Tite: "é o melhor treinador, não adianta querer trocar"

Pentacampeão do Mundo também falou sobre o processo de renovação da Seleção e vê equipe precisando de uma taça

Nesta semana, a inaugurou no Rio de Janeiro a primeira Fan Zone da competição na América do Sul. Desde segunda-feira, os fãs do Campeonato Espanhol podem participar de uma experiência que te deixa bem próximo do torneio. Um dos convidados da inauguração do espaço foi Edmílson, bicampeão com o .

O ex-zagueiro, que também é campeão do Mundo com a em 2002, conversou com exclusividade com a Goal.com. Como não poderia ser diferente, o assunto foi a equipe de Tite, que tem pela frente o duelo contra o , pelas quartas de final da , nesta quinta-feira(27), em Alegre.

Para Edmílson, depois de uma fase de grupos mais complicada, o se fortalece para chegar ao título mesmo sem Neymar, quem ele considera o melhor jogador da Verde-Amarela.

"Eu acho que o Brasil tem todas as condições de ganhar, mesmo não tendo o melhor jogador que para mim é o Neymar, o Tite conseguiu fazer uma Seleção dos melhores entre defesa, meio-campo e ataque. Lamentavelmente o Neymar não pode estar nessa Copa América. Quando se é favorito, fica aquele oba-oba, ainda mais hoje em dia, principalmente em redes sociais: 'o Brasil é favorito, vai ganhar' e aí a gente acaba perdendo o foco".



Ainda que a Seleção não alcance o objetivo de conquistar o título, o ex-zagueiro acredita que Tite deve ser mantido no comando técnico.

"Vamos deixar o Tite tranquilo, para mim é o melhor treinador, não adianta querer trocar o Tite agora porque vai dar um tiro no pé, mesmo se não ganhar continua com o Tite e vamos buscar esses novos talentos aí pela frente".

Em relação as críticas sobre um elenco mais velho nesta Copa América, Edmílson defendeu o treinador e vê a necessidade da equipe em alcançar os resultados antes de renovar.

"Eu acho que ele vai ter tempo para fazer a parte de renovação. A gente precisa trazer de volta o nosso orgulho de ganhar uma Copa América, de ganhar um Mundial. Então, eu acho que nesse momento foi positivo. Muito se criticou em trazer jogadores mais experientes, talvez trazer jovens agora poderiam se queimar, porque haveria uma cobrança muito grande, num momento de Copa América onde há uma cobrança grande. Ele trouxe um time realmente para ser campeão. E a gente espera esse resultado. Ganhou e depois tem um tempo melhor para ele trablhar junto com esses jovens".

Por fim, Edmílson acredita que o Brasil precisa revelar novos talentos no sistema defensivo, principalmente nas laterais.



"Eu acho que o Brasil precisa proporcionar melhores zagueiros para poder realmente estar na Seleção. Seleção Brasileira é a cereja do bolo. Se no Brasil não tem, tem que tentar buscar fora, jogadores que estão fora e as vezes até desconhecidos. Marquinhos tem praticamente a liderança. Depois a gente precisa ir atrás de dois laterais. O Alves acho que não chega no outro mundial, vamos esperar o Marcelo de novo? Temos que ir atrás de outro lateral-esquerdo.".

A Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta quinta-feira(27), na Arena do , em Porto Alegre. A partida acontece às 21h30 e é válida pelas quartas de final da Copa América.