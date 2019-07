Edison Flores é dúvida no Peru para final da Copa América contra o Brasil

Com problema no tornozelo direito, meia pode ser desfalque no time titular peruano

Um dos destaques da seleção do na , Edison Flores pode desfalques na equipe titular contra o . De acordo com a imprensa peruana, o meia não conseguiu se recuperar de uma lesão no tornozelo direito.

Desta forma, Christofer Gonzáles deve ser o substituto para a partida que será disputada no Maracanã, a partir das (17h), neste domingo.

Flores fez um gol na vitória por 3 a 0 sobre o na semifinal, mas deixou a partida após sentir um problema no tornozelo direito. O jogador participou do aquecimento no último treinamento neste sábado e deu entrevista coletiva ao lado de Ricardo Gareca.

A dúvida, no entanto, será esclarecida uma hora antes do jogo, quando as equipes divulgarem as escalações.