Edin Dzeko fez na sexta-feira sua última partida pela seleção da Bósnia e Herzegovina. O atacante de quarenta anos foi substituído em Zenica, contra a Suécia (1 a 1), após pouco mais de uma hora, sob aplausos ensurdecedores e passando por um corredor de honra até deixar o campo. Houve ainda, entre outras homenagens, um show especial de drones, e ele foi reverenciado em todo o país por sua importância dentro de campo, mas principalmente fora dele.

Dzeko estreou em junho de 2007 pela seleção nacional e acabaria disputando nada menos que 152 partidas internacionais: um número recorde. Com seus 73 gols, além disso, ele lidera com folga a lista de maiores artilheiros de todos os tempos. Vedad Ibisevic, que se aposentou em 2021, aparece em seguida com 28 gols.

Na hora da substituição, Dzeko também recebeu um aperto de mão dos jogadores suecos, que lhe prestaram uma última saudação de despedida pela seleção, antes de ele passar pelo corredor de honra e receber um beijo carinhoso do técnico Sergej Barbarez à beira do campo.

A Bósnia se classificou em 2014 pela primeira vez em sua história para a Copa do Mundo. Nas Eliminatórias para aquele torneio, Ibisevic (oito gols) e, especialmente, Dzeko (dez) conduziram seu país até aquela fase final histórica. Em 2026, a Bósnia se classificou novamente para a Copa do Mundo, na qual alcançou a fase mata-mata.

Dzeko é visto por muitos bósnios como o melhor jogador de sua história. Ele construiu esse status ao longo dos anos no Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, VfL Wolfsburg, que ele levou ao título ao lado do parceiro de ataque Grafite, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina e agora no Schalke 04, que ele ajudou a subir na última temporada após anos difíceis na segunda divisão.

Fora do aspecto esportivo, Dzeko é visto como o símbolo da reconstrução da Bósnia. Ele cresceu nos anos 90 em uma Sarajevo devastada pela guerra, mas, apesar do constante risco de vida, sobreviveu e acabou se tornando um herói eterno.

"As emoções são mistas", disse Dzeko após a partida. "Foi tudo muito emocionante, não só hoje, mas também nos últimos dias desde que tomei a decisão. Saio com uma boa sensação, porque sei que dei tudo de mim."

"Deixo o time em boas condições, com muita qualidade e garotos que amam a Bósnia e Herzegovina. Mesmo deixando o campo, o vínculo entre mim e esta seleção e estes garotos existirá para sempre. Eu sou uma parte deles e eles são uma parte de mim", afirmou Dzeko.



