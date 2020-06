Ederson se derrete por Guardiola: "Vê o futebol de um outro jeito"

O goleiro brasileiro admite que corre alguns riscos quando atua com os pés mas que isso é algo esperado pelo treinador do Manchester City

Um dos melhores goleiros da atualidade, Ederson credita sua melhora a Pep Guardiola. Trabalhando com o treinador do há três anos, o brasileiro admite que corre alguns riscos por jogar com os pés e sair muito do gol, mas disse que o espanhol espera isso dele.

Em entrevista à Sky Sports, Ederson explicou sua função no City. "A posição de goleiro no time de Guardiola é como um 11º jogador de linha em termos de criação de jogadas e pressão. Eu acho que é mais difícil. Há uma responsabilidade maior porque você não pode dar brecha para erros. Se você erra, provavelmente o rival faz um gol".

Ederson não poupou elogios ao falar de seu treinador: "Pep é um grande treinador que vê o futebol de um outro jeito. Ele vive e respira futebol. O jeito que ele pensa sobre o esporte é totalmente diferente de outros treinadores. Ele me ajudou muito, mas não somente eu, o resto dos meus companheiros também".

A qualidade do jogo de Ederson com os pés chegou a render uma brincadeira do próprio Guardiola. O espanhol afirmou que o goleiro seria uma opção para as cobranças de pênalti do time, assim como o seu ídolo de infância, Rogério Ceni. Vale lembrar que Ederson atuou pelo nas categorias de base.

Natural de Osasco, o goleiro do City e da seleção relembrou sua infância para falar sobre seu estilo de jogo. "Eu acho que o futsal me ajudou muito quando eu tinha 11 ou 12 anos. Me ajudou a pensar mais rápido e a tentar passes entre as linhas. Acho que eu consegui transportar essa lição para o futebol de campo", afirmou.

Ele também brincou sobre a possibilidade de atuar, desta vez de verdade, na linha. "Quando eu jogo com os meus amigos, sempre atuo como meia. Posso jogar assim, mas não aqui no City. Já temos muitos meias de qualidade no time. É brincadeira, mas se um dia surgir a oportunidade, quem sabe?"

O Manchester City recebe o Burnley no Etihad Stadium nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Acompanhe o duelo em tempe real aqui na Goal.