Ederson revela que aprimoramento no idioma está melhorando o seu rendimento no Manchester City

O goleiro brasileiro também relembrou um lance dramático contra o Southampton, que assustou os seus companheiros de time

Ederson chegou ao Manchester City na temporada passada, contratado junto ao Benfica, e não demorou a se adaptar. Titular sob as traves na conquista histórica da Premier League 2017-18, o brasileiro de 25 anos segue a evoluir no Etihad Stadium, e revelou que além de todo o treinamento específico feito nos gramados, o aprendizado do idioma local vem lhe ajudando na hora de ordenar a defesa.

“Eu me sinto muito bem ambientado no time e estou me comunicando com o restante dos meus companheiros de time e, especialmente, os defensores. Estou trabalhando na minha habilidade de falar inglês para me ajudar dentro de campo. A comunicação entre os jogadores torna o nosso trabalho muito mais fácil”, disse em entrevista à Sky Sports.

O goleiro também revelou a bronca que levou de seus companheiros de equipe depois de um lance em que, em cima da linha, deu um drible em um atacante do Southampton que o pressionava. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

“O atacante estava pressionando muito em cima, e tudo aconteceu muito rápido. Foi o único recurso que eu tive na hora, e executei muito bem. E aí eu entro no vestiário e meus companheiros de times ficaram me perguntando: ‘por que você ousou fazer isso quando estávamos vencendo por apenas 1 a 0’?”.

“Eu disse para eles que é preciso ter aquela personalidade e calma também, e ainda bem que as coisas se resolveram muito bem”.

Ederson também falou sobre a importância da vitória sobre o Liverpool, em duelo que poderia deixar os Reds a dez pontos de vantagem na ponta da tabela na Premier League. Entretanto, a vitória por 2 a 1 diminuiu a distância para quarto pontos, deixando a briga pelo título mais acesa do que nunca.

“Para nós era uma questão de vida ou morte”, disse. “Nós sabíamos as circunstâncias do jogo, empatar ou perder não era opção. Nós queríamos apenas vencer e fizemos um grande jogo”.