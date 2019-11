Ederson desfalca Manchester City em "decisão" contra Liverpool

Goleiro se lesionou e está fora do clássico das equipes do norte da Inglaterra. Ele não entrará em campo pela Premier League

Pep Guardiola, técnico do , confirmou que o goleiro Ederson perderá um grande encontro da Premier League contra o em Anfield no domingo, devido a lesão.

Os dois principais times da Premier League se encontrarão pela primeira vez nesta temporada no fim de semana, com seis pontos atualmente os separando da tabela.

O Liverpool ganhou uma vantagem saudável depois de vencer 10 de seus 11 primeiros jogos, mas o City pode ganhar terreno significativo com uma vitória em Merseyside.

No entanto, Ederson não estará entre os adversários da equipe de Guardiola, depois de não conseguir resolver um problema muscular sofrido durante a Liga dos Campeões.

O brasileiro foi forçado a sair no intervalo durante o empate por 1 x 1 do City com o na quarta-feira, com Claudio Bravo como substituto.

Guardiola divulgou uma atualização sobre a aptidão de Ederson em uma entrevista coletiva na sexta-feira, antes de insistir que Bravo é mais do que capaz de preencher o vazio deixado por um artista importante.

"Ederson não pode jogar. Não sei por quanto tempo ele ficará fora. Domingo, ele não pode jogar", disse o chefe espanhol.

"Temos outro goleiro. Claudio Bravo também pode. Ganhamos a graças a Claudio. Ele é um goleiro excepcional. Por que eu deveria duvidar de qualquer jogador do meu time? Por que você faz essas perguntas? Você precisa respeitar esse cara, ele ganhou troféus e a . Em sua primeira temporada, o time não estava no nível superior".

Bravo foi expulso no final da partida contra o Atalanta, depois de derrubar Josip Ilicic quando ele correu para o gol, o que deixou Guardiola sem escolha a não ser permitir que um jogador de campo usasse as luvas.

Kyle Walker assumiu a responsabilidade e se saiu admiravelmente, fazendo uma defesa crucial para negar à equipe italiana um gol dramático de vitória.

Felizmente para o City, a suspensão de Bravo se aplicará apenas a jogos europeus, deixando-o livre para enfrentar o Liverpool, mas pode haver alguma preocupação com sua agudeza mental.

O goleiro chileno ainda não apareceu para os campeões ingleses na Premier League neste ano e também não conseguiu uma única aparição durante a bem-sucedida defesa de título da equipe em 2018-19.

O City deve evitar a derrota em Anfield para impedir o Liverpool de se aproximar de uma primeira coroa da Premier League, com outro jogo difícil contra o no horizonte após o intervalo internacional.