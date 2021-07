Eder sofre estiramento na coxa e é novo desfalque no São Paulo

Atacante fez exames nesta quarta-feira, após ser substituído com dores diante do Racing pela Libertadores

Eder é mais um desfalque do São Paulo de Hernán Crespo. O atacante sofreu um estiramento na coxa direita, problema detectado após fazer exames nesta quarta-feira. O atacante foi substituído por Vitor Bueno com dores no empate por 1 a 1 com o Racing, terça-feira, no Morumbi, pela Copa Libertadores.

Eder havia sido preservado justamente para jogar contra o Racing, pois vinha de uma sequência de 13 partidas seguidas até ser poupado diante do Bahia, no último sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão. Mesmo assim, o atleta de 34 anos sofreu a lesão muscular.

No duelo de ida, o técnico Hernán Crespo não contou com Luciano, Rigoni, Miranda, Daniel Alves e Bruno Alves. Para o jogo de volta, na próxima terça-feira, na Argentina, Bruno Alves estará liberado da suspensão. Luciano, em recuperação de um estiramento, tem menos chances de retornar, enquanto Rigoni (edema) e Miranda (dores na panturrilha esquerda) tentam retornar a tempo.

Depois de empatar por 1 a 1 no Morumbi, o São Paulo depende de uma vitória simples longe de casa para seguir vivo na Libertadores. Um empate sem gols dá a classificação ao Racing pelo critério de gol fora de casa.