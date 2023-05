Por que Eder Militão desfalca o Real Madrid contra o Manchester City na Liga dos Campeões?

Zagueiro tem sido peça fundamental na equipe comandada por italiano Carlo Ancelotti, que precisará substituí-lo no primeiro duelo contra os ingleses

Nesta terça-feira (09), o Real Madrid recebe o Manchester City pela primeira partida da semifinal da Champions League 2022/23. O técnico italiano Carlo Ancelotti, comandante dos Blancos, porém, precisará substituir uma de suas mais importantes peças para este confronto: o zagueiro Éder Militão.

O brasileiro tem sido um dos jogadores dos Blancos em melhor forma na temporada, mas não será nem banco de reservas no encontro com o Blues de Londres. O atleta acabou tomando um cartão amarelo no duelo contra o Chelsea pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, seu terceiro ao longo da competição, e por isso precisará cumprir o jogo de suspensão justamente contra o City, nesta terça.

As outras duas advertências sofridas pelo zagueiro foram, também, contra o Chelsea, no primeiro duelo das quartas, e no empate em 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk, pela quarta rodada da fase de grupos. Carlo Ancelotti deverá utilizar Antonio Rudiger ao lado de David Alaba para substituir Militão. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.