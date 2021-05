Éder e Luciano ficam à disposição de Crespo no São Paulo para final contra o Palmeiras

Atacantes voltam após desfalcarem time na primeira decisão no Allianz Parque, mas não estão garantidos entre os titulares

Luciano e Éder estão de volta ao São Paulo para a segunda final do Paulistão contra o Palmeiras, neste domingo (23), às 16h, no Morumbi. Desfalques no empate sem gols de quinta-feira, no Allianz Parque, a dupla se recuperou e está à disposição do técnico Hernán Crespo. Os dois, no entanto, não estão garantidos entre os titulares. É possível que o time inicie a final com a mesma formação que terminou a partida na casa do Palmeiras, com Igor Vinicius e Igor Gomes.

No primeiro jogo, Luciano ficou fora com dores musculares, e Éder aprimorava a forma física após um edema na região posterior da coxa direita. Apesar de ter a dupla de volta, Crespo não terá Daniel Alves e Benítez, como adiantou a Goal na última sexta-feira.

Nos bastidores, fala-se de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito de Daniel Alves, a princípio sem tratamento cirúrgico. O Tricolor, inclusive, acredita que ele será cortado da Seleção Brasileira - o meia foi convocado pelo técnico Tite para os próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Martín Benítez, por sua vez, sentiu uma lesão muscular: o clube confirmou se tratar de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Nesses casos, o tempo de recuperação estimado internamente é de três a quatro semanas.

Sem Daniel Alves e Benítez, a possível escalação do São Paulo para a finalíssima contra o Palmeiras é a seguinte: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Gabriel Sara, Igor Gomes e Reinaldo; Pablo. O Tricolor tenta um título para sair da fila de oito anos sem conquistas.