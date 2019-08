Edenílson vira problema no Inter e pode ser desfalque contra o Flamengo na Libertadores

Volante sentiu lesão durante o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira

Depois de marcar o gol da vitória do Internacional por 1 a 0 contra o Cruzeiro, no jogo de ida da semifinal da Copa do , Edenílson sentiu um problema na coxa e um minuto depois saiu de campo. E hoje, depois de exames, uma lesão na coxa foi constata. Não há prazo para a recuperação do jogador.

Edenílson se torna dúvida para os duelos contra o , pelas quartas de final da Libertadores, nos dias 21 e 28 de agosto. Nonato, que entrou em seu lugar no jogo do Mineirão, é o favorito para assumir a vaga no time de Odair Hellmann.

O zagueiro Emerson , que sofreu a mesma lesão do volante, está recuperado e já aprimora a parte física. Edenílson será reavaliado diariamente até que tenha condições de voltar a trabalhar com o restante do grupo.

O joga neste domingo contra o , às 11 da manhã, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a sétima colocação, com 20 pontos. O clube paulista tem 23 pontos e está em quinto.