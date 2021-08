Edenílson fala da emoção do filho ao ver a convocação: "maior alegria que tive como pai"

Jogador comemorou oportunidade, mas manteve os pés no chão com disputa na seleção brasileira

O meia Edenílson, do Internacional, recebeu a primeira chance na seleção brasileira. Com a ausência dos jogadores que disputam a Premier League, Tite optou por chamar mais 9 atletas e o meio-campista do Internacional foi incluído.

Feliz pela oportunidade, Edenílson, no entanto, entende que quem atua na Europa está um passo a frente na concorrência por uma vaga na Copa do Mundo, mas quer aproveitar ao máximo a primeira chance.

"Por conhecer o professor Tite já, de ter trabalhado com ele, a forma que ele trabalha, eu acredito que ele sempre olhou para o futebol brasileiro. A gente entende, eu acredito que quem está na Europa está um passo a frente da gente ainda. Então, valorizo muito essa convocação, mesmo sabendo da não iberação de alguns atletas que não estão aqui. Quero aproveitar ao máximo".

Quando os novos nomes foram anunciados, o filho de Edenílson, Miguel, de 8 anos, roubou a cena. Ele ficou bastante emocionado com a convocação do pai e o vídeo viralizou na internet.

Ao ser questionado sobre o tema, Edenílson abriu o sorriso e não titubeou.

"Foi com certeza a maior emoção que eu tive como pai, foi uma surpresa para mim, eu tinha falado com a minha esposa e a gente combinou de fazer uma ligação em vídeo para ele para contar, mas na correria acabou gravando e quando eu recebi o vídeo foi estremamente emocionante".

O filho do Edenilson descobrindo que o papai foi convocado para a seleção brasileira ❤️pic.twitter.com/dtkjErXdK8 — Goal Brasil (@GoalBR) August 27, 2021

O meio-campista também lembrou que esteve prestes a trocar o Internacional por um clube da Árabia Saudita, o que poderia ter dificultado viver este momento

"Acho que foi coisa de Deus, foi planejada por ele. Eu tive conversas para sair, assim como tive em outros anos e para mim a coisa que mais faz sentido é isso, estava escrito que não era para sair para estar aqui hoje".

Líder das Eliminatórias com 18 pontos, o Brasil se prepara para encarar o Chile, nesta quinta-feira (2), em Santiago, pela 9ª rodada da competição.