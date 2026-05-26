Economista alemã que acertou os últimos três campeões do Mundial explica detalhadamente: é por isso que a seleção holandesa vai ser campeã do mundo

A Holanda vai ser campeã do mundo. Essa é a previsão de Joachim Klement, o economista alemão que acertou os vencedores das últimas três Copas do Mundo. Ele explica tudo em entrevista à BBC.

Klement, que trabalha como estrategista em um banco de investimentos britânico, desenvolveu um modelo de previsão complexo com o qual conseguiu indicar o campeão mundial certo em três Copas do Mundo consecutivas. “Como acertei três vezes seguidas, as pessoas agora acham que esse modelo é imbatível”, conta ele.

“Isso começou como um exercício para mostrar ao mundo a arrogância dos economistas que acham que podem prever coisas das quais, na verdade, não têm a menor ideia. Mas agora se tornou um exercício de como, se você tiver sorte o suficiente, faz com que as pessoas o considerem um guru”, ri ele.

O modelo se concentra em alguns fatores, como a população de um país, a riqueza, o clima e o ranking mundial da FIFA. “Os outros 50% são sorte. Muitos fatores dentro de uma partida são totalmente imprevisíveis”, afirma Klement.

Na previsão atual de Klement, a seleção holandesa passa da fase de grupos com Japão, Suécia e Tunísia. Em seguida, vem um confronto com Marrocos, que também será vencido. Nas oitavas de final, o Canadá será então eliminado.

Nas quartas de final, a Holanda enfrentará a França: segundo Klement, um gol contra seria o fator decisivo para a Holanda. Na semifinal, a Espanha será eliminada nos pênaltis, e na final a Holanda vencerá Portugal.

Apesar do sucesso recente, Klement continua cauteloso. “Vários colegas meus apostaram na Holanda após essa publicação. Se a Holanda for eliminada da Copa do Mundo, acho que terei que trabalhar de casa no dia seguinte”, conclui ele.