Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, revelou os bastidores da contratação de Michael Olise, explicando os fatores que levaram o clube bávaro a contratar o ponta francês do Crystal Palace. Ele também falou sobre a grande evolução que Harry Kane apresentou e sua transformação em um dos líderes e principais jogadores da equipe.

Eberl afirmou, em declarações à revista "Sabiner 51", que a trajetória relativamente instável de Olise, que passou por diversas academias na Inglaterra, não era motivo suficiente para questionar suas capacidades, destacando que superar dificuldades também pode contribuir para a formação da personalidade e o desenvolvimento do jogador.

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E acrescentou: "Para conhecer um jogador de futebol, você precisa antes de tudo conversar com pessoas que o conheceram, sejam companheiros de equipe ou adversários. E no caso do Michael, tínhamos a vantagem de que Oliver Glasner era o técnico dele no Crystal Palace naquela época, e que Christoph Freund, nosso diretor esportivo, conhece bem o Glasner".

E continuou: "Quando um técnico lhe diz: claro, levem ele, levem ele, você começa a desconfiar. Mas o Glasner disse: ele ainda tem muito a aprender, e nós precisamos dele. E isso nos mostrou o quanto ele valoriza o Michael. Depois vieram nossas conversas com o próprio jogador, pois conversar com ele sobre futebol é um verdadeiro prazer".

Eberl prosseguiu: "Sinceramente, sabíamos que estávamos contratando um ponta canhoto de alto nível, que se encaixa nas características do Bayern de Munique. Mas que se revelasse um jogador tão excepcional, isso é algo diferente. O valor da transação era previsível por causa da cláusula de rescisão em seu contrato, e sua evolução também se deve ao ambiente ao seu redor e à equipe com a qual joga".

Kane, o líder

Eberl passou a falar sobre Harry Kane, explicando como o atacante inglês evoluiu dentro do Bayern de Munique a ponto de se tornar um líder influente.

E disse: "Em uma equipe que enfrenta problemas, torna-se difícil até mesmo para um jogador como Harry Kane apresentar o seu melhor nível. Já agora, tudo ao seu redor está indo bem".

O dirigente bávaro relembrou uma situação da primeira temporada do técnico Vincent Kompany, quando o Bayern perdeu para o Barcelona por 4 a 1, dizendo: "Depois da partida, o Vinny perguntou ao time: o que vocês acham do que aconteceu? Nesse momento, o Harry se levantou e fez um discurso marcante, e foi direto ao ponto".

E acrescentou: "Desde então, ele continuou a liderar a equipe por meio de seu desempenho, e nunca se esquivou de assumir responsabilidades. Nós o conhecíamos como um atacante direto de nível mundial, mas a forma como ele joga hoje, e o papel que o sistema e seus companheiros lhe permitem exercer, é algo excepcional. Ele é o melhor exemplo do que um jogador pode alcançar, quando todos os elementos adequados se reúnem".