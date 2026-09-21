O PSV viveu uma tarde dolorosa neste domingo, em Enschede. Também por causa de uma reação tardia do FC Twente, a equipe de Eindhoven sofreu sua primeira derrota da temporada na Eredivisie (3 a 2). Um dos grandes destaques do lado dos Tukkers foi Daouda Weidmann, na visão de Leon ten Voorde no De Ballen Verstand.

Com sua atuação, ele esteve na origem da virada sensacional. O meio-campista primeiro viu Wout Weghorst marcar o gol de empate e, em seguida, ele mesmo balançou as redes com o gol da vitória após uma jogada solo sensacional.

“É muito impressionante como ele mantém o equilíbrio e consegue fazer aquele gol. Foi de grande classe”, começa Ten Voorde. O setorista do clube acredita, portanto, que Earnest Stewart, diretor técnico do PSV, anotou imediatamente o nome de Weidmann.

“Acho que Earnest Stewart, o diretor técnico do PSV, voltou dirigindo para Eindhoven, abriu o laptop e colocou Weidmann no topo de sua lista de desejos”, disse Ten Voorde.

“Esse garoto tem algo”, prosseguiu ele. “Ele tem um dom técnico e um drible que não se vê com tanta frequência nos campos holandeses. Isso soa grandiloquente, mas esse garoto tem algo especial.”

“Faz muito tempo que não víamos em Enschede um jogador tão confortável com a bola. Ele tem aceleração, dita o ritmo e ganha duelos. Se mantiver a cabeça no lugar, terá uma carreira muito bonita pela frente.”

Weidmann foi contratado pelo Twente no verão do ano passado junto ao RKC Waalwijk por cerca de um milhão de euros. Desde então, ele se firmou como peça constante no time de John van den Brom, com o gol da vitória contra o PSV no último domingo como ponto alto. O francês de 23 anos tem contrato em Enschede até meados de 2030.