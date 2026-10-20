Michael Olise voltou a mostrar sua melhor forma na vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado, pela Bundesliga, e respondeu da melhor maneira possível ao seu erro "extremamente estúpido" no jogo contra o Viking Stavanger, na Liga dos Campeões, quando caiu em uma provocação, foi expulso e, em desvantagem numérica, o Bayern acabou deixando escapar a vitória no empate por 3 a 3 na Noruega.

"Sim, ele cometeu um erro em Stavanger. Mas vocês viram o que aconteceu no estádio no sábado? No primeiro tempo, ele sofreu três ou quatro entradas duras e nem sequer reclamou com um gesto. Eu diria que a lição foi aprendida", avaliou Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, em um evento de seu patrocinador Interwetten.

Matthäus, então, defendeu não apenas Olise, mas até seus adversários, que só conseguem contê-lo com faltas e provocações: "Um Diego Maradona também não podia ser parado com meios leais", disse Matthäus, que, durante a carreira de jogador, esteve entre os poucos que conseguiram conter Maradona razoavelmente bem em algumas ocasiões.

Quanto Michael Olise ganha atualmente no Bayern de Munique?

Por um período, Matthäus e Maradona foram considerados os melhores jogadores da Serie A, e a rivalidade esportiva entre os dois se transformou em amizade. Agora, Matthäus chega a comparar Olise, do Bayern, a um dos melhores jogadores da história do futebol.

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Também por isso, Matthäus aconselha o Bayern a renovar o contrato de Olise, de preferência "imediatamente", em condições muito melhores. Com um salário supostamente em torno de 13,5 milhões de euros por ano, Olise ainda está entre os jogadores com remuneração mais próxima da média do elenco do Bayern.

Isso se deve, naturalmente, ao elenco extremamente caro do Bayern, mas também ao fato de que Olise ainda era considerado uma promessa quando se transferiu do Crystal Palace para o clube, em 2024, por 53 milhões de euros. Agora, ele se tornou um jogador de classe mundial, a quem Matthäus já atribui chances de conquistar a Bola de Ouro ainda neste ano.

Como o Bayern deve financiar a renovação de Michael Olise

Segundo Matthäus, Olise multiplicou seu valor de mercado por "três vezes e meia ou quatro" nos últimos anos. Portanto: "Se o salário dele fosse ajustado ao valor de mercado, agora ele teria de ganhar 45, 46, 47 milhões!" Em seguida, admitiu com um sorriso: "Uli Hoeneß certamente vai dizer agora que não entendo de números. E não, o Bayern não precisa pagar 45 milhões, mas eu renovaria o contrato dele imediatamente por mais dois ou três anos e lhe daria alguns milhões a mais."

E, já que estava fazendo as contas, Matthäus também explicou como o clube de Munique, cuja diretoria esportiva é liderada por Max Eberl e que, na verdade, deveria reduzir os custos do elenco, poderia bancar o aumento salarial do jogador excepcional: "Manuel Neuer provavelmente sairá no ano que vem. Então o Bayern economiza 20 milhões de euros em salário, pode dar metade disso a Olise e ainda economiza dez milhões de euros", disse Matthäus.

Em que pé estão as negociações entre Olise e o Bayern?

E uma renovação em breve com Olise teria outra vantagem. "Mesmo que depois ele não cumpra o contrato, o Bayern pelo menos receberá uma quantia alta pela transferência. Porque, quanto mais tempo restar de contrato, maior será o valor que posso receber pela transferência. Por isso, é preciso renovar, acrescentar dez milhões: não é um mau negócio para o Bayern, e Olise fica feliz", disse Matthäus, que, naturalmente, sabe muito bem que a cúpula do clube de Munique já chegou a essa conclusão por conta própria.

Na verdade, o Bayern queria renovar o contrato de Olise antes da Copa do Mundo. Recentemente, o clube teria voltado a intensificar seus esforços e estaria disposto a pagar cerca de 25 milhões de euros por ano, mais bônus. Até agora, porém, o francês não vê motivo para iniciar conversas sobre o contrato. Seu vínculo atual vai até 2029, e Real Madrid e Paris Saint-Germain têm interesse nele.