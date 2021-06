É verde? Chuteira de Jô em empate do Corinthians causa polêmica

Torcedores que acompanhavam o jogo pela televisão foram às redes sociais e disseram que o atacante estava usando chuteiras na cor verde

O empate em 0 a 0 entre Bahia e Corinthians neste domingo em Pituaçu trouxe poucas emoções. Mas uma polêmica agitou bastante os torcedores corintianos nas redes sociais. E graças ao par de chuteiras utilizado pelo atacante Jô na partida em Salvador.

Torcedores que acompanhavam o jogo pela televisão foram às redes sociais e disseram que o atacante estava usando chuteiras na cor verde, que é associada ao Palmeiras, maior rival do Corinthians.

A Nike, fornecedora do material, no entanto, não classifica o acessório como verde. A chuteira, denominada Mercurial Vapor 14, é definida como azul no modelo utilizado por Jô.

O Jô já não tá fazendo o mínimo que um jogador de futebol deve fazer e ainda me dá uma dessa de usar chuteira verde, tinha que ter o contrato rasgado. — flip (@Fylypys) June 20, 2021

Só passei pra registrar que essa chuteira VERDE do Jô é um desrespeito com o clube. Inaceitável. — Jéssica Bento (@ajessicabento) June 20, 2021

Após a partida, a polêmica ganhou novos capítulos. A diretoria do Corinthians decidiu multar Jô por conta do episódio. O atleta foi advertido pela cúpula do clube alvinegro, que divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

"A diretoria de futebol do Sport Club Corinthians Paulista comunica que conversou com o atacante Jô sobre a utilização das chuteiras na partida diante do Bahia, neste domingo (20). O atleta foi advertido, multado e não utilizará mais, seja em treinamentos ou em jogos."

Jô também se posicionou posteriormente. "Gostaria de deixar expresso nessa nota que eu jamais usaria uma chuteira verde, pela minha história dentro do Corinthians, que é o clube que amo e conheço desde pequeno, não desrespeitaria a torcida e muito menos a tradição do time. A chuteira era azul turquesa, isso gerou uma polêmica desnecessária, por isso quero pedir desculpas a todos. Jamais iria desrespeitar o Corinthians e muito menos a torcida! Sempre honrei essa camisa e sempre vou honrar, obrigado, que Deus abençoe a todos", disse por meio de nota.

Outra polêmica semelhante envolvendo Jô aconteceu no ano passado. Após seu retorno ao clube, o atacante foi questionado sobre a cor de um tênis que tinha utilizado antes de um treinamento. Naquela época, o atleta negou que se tratava de um par de tênis verde, dizendo que era da cor neon.

Chuteiras à parte, Jô não conseguiu se destacar no duelo deste domingo. O Corinthians criou poucas oportunidades de gol e não saiu do 0 a 0 diante do Bahia.

A equipe do técnico Sylvinho, décima primeira colocada no Brasileirão, com 5 pontos, volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o Sport, na Neo Química Arena.